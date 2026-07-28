Revista
Síguenos en:
Entretenimiento

¡Harry Styles ya está en México! Esto es lo primero que hizo al llegar

El cantante británico, ex integrante de One Direction pisó tierras mexicanas para dar una de las residencias más exitosas y cotizadas del año.

Julio 28, 2026 • 
Tania Franco
¡Harry Styles ya está en México! Esto es lo primero que hizo al llegar

Dave Benett/Max Cisotti/Dave Benett/Getty Images

Harry Styles ya está en México y, fiel a una de las tradiciones favoritas de las estrellas internacionales, lo primero que hizo al llegar fue disfrutar de unos tacos. El cantante fue captado en un restaurante de la Ciudad de México, donde convivió de manera discreta antes del arranque de su esperada residencia Together, Together en el Estadio GNP Seguros, provocando la emoción de sus fans en redes sociales.

El ex integrante de One Direction ofrecerá seis conciertos en la capital del país los días 31 de julio, 1, 4, 7, 8 y 10 de agosto, como parte de una gira mundial que contempla residencias en solo siete ciudades. Para la Ciudad de México, la artista invitada será Jorja Smith.

Desde que fueron anunciadas, las entradas generaron una enorme conversación por sus elevados precios. Los boletos oscilaron desde poco más de $1,400 pesos hasta más de $6,500 pesos en las zonas de mayor demanda, lo que desató debate entre los fans. Aun así, se agotaron rápidamente, consolidando la residencia como uno de los eventos musicales más exitosos y esperados de 2026.

Tras su paso por México, Harry continuará con una residencia completamente agotada en el Madison Square Garden de Nueva York, confirmando el enorme éxito comercial de Together, Together, la gira con la que presenta su más reciente álbum, Kiss All the Time. Disco, Occasionally.

Harry Styles
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
Relacionadas
Ella Bright rompe el silencio sobre la polémica por su edad en Off Campus
Entretenimiento
Ella Bright rompe el silencio sobre la polémica por su edad en Off Campus
Julio 27, 2026
 · 
Tania Franco
fatima-bosch-cannes.jpeg
Entretenimiento
Fátima Bosch habla de sus últimos meses como Miss Universo: “No me veo siendo actriz o modelo”
Julio 26, 2026
 · 
Tania Franco
emma-roberts-se-casajpeg
Entretenimiento
Emma Roberts se casó con Cody John en una íntima ceremonia; ¿quién es y a qué se dedica su esposo?
Julio 26, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
eiza-gonzalez-los-cabos.jpeg
Entretenimiento
Eiza González apoya a su novio Grigor Drimitrov en el Abierto de Los Cabos 2026
Julio 25, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
Mariana Ochoa
Entretenimiento
Mariana Ochoa: feliz y enamorada
Abril 11, 2019
 · 
Alejandra Morón
Shakira sorprende al revelar qué carrera universitaria quiere estudiar
Entretenimiento
Shakira sorprende al revelar qué carrera universitaria quiere estudiar
En una conversación con Lele Pons, la cantante sorprendió al confesar que imagina regresar a la universidad para estudiar la carrera que siempre le ha apasionado
Julio 24, 2026
 · 
Tania Franco
jacob-elordi-mama.jpeg
Entretenimiento
Jacob Elordi cumple la promesa que le hizo a su mamá de llevarla a los Oscar
El actor australiano vivió una de las noches más especiales de su carrera y de su vida durante la ceremonia de los Premios Oscar, por cumplir una promesa muy personal
Marzo 16, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
leonardo-di-caprio-vittoria.jpeg
Entretenimiento
Leonardo DiCaprio asiste a los Oscar con su novia Vittoria Ceretti
El actor sorprendió al aparecer con la modelo italiana, con quien comenzó su relación en 2023
Marzo 16, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez