¡Harry Styles ya está en México! Esto es lo primero que hizo al llegar

Harry Styles ya está en México y, fiel a una de las tradiciones favoritas de las estrellas internacionales, lo primero que hizo al llegar fue disfrutar de unos tacos. El cantante fue captado en un restaurante de la Ciudad de México, donde convivió de manera discreta antes del arranque de su esperada residencia Together, Together en el Estadio GNP Seguros, provocando la emoción de sus fans en redes sociales.

El ex integrante de One Direction ofrecerá seis conciertos en la capital del país los días 31 de julio, 1, 4, 7, 8 y 10 de agosto, como parte de una gira mundial que contempla residencias en solo siete ciudades. Para la Ciudad de México, la artista invitada será Jorja Smith.

Desde que fueron anunciadas, las entradas generaron una enorme conversación por sus elevados precios. Los boletos oscilaron desde poco más de $1,400 pesos hasta más de $6,500 pesos en las zonas de mayor demanda, lo que desató debate entre los fans. Aun así, se agotaron rápidamente, consolidando la residencia como uno de los eventos musicales más exitosos y esperados de 2026.

Tras su paso por México, Harry continuará con una residencia completamente agotada en el Madison Square Garden de Nueva York, confirmando el enorme éxito comercial de Together, Together, la gira con la que presenta su más reciente álbum, Kiss All the Time. Disco, Occasionally.