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Ella Bright rompe el silencio sobre la polémica por su edad en Off Campus

La actriz reveló que tenía 18 años durante el rodaje y explicó por qué nunca dudó en aceptar el papel, pese a las críticas por su edad.

Julio 27, 2026 • 
Tania Franco
Ella Bright rompe el silencio sobre la polémica por su edad en Off Campus

IG: Ella Bright

Desde que se anunció el elenco de la adaptación de Off Campus, uno de los temas que más conversación ha generado entre los fans ha sido la edad de Ella Bright, quien da vida a Hannah Wells. La actriz tenía apenas 18 años cuando comenzó el rodaje, mientras que su personaje tiene alrededor de 20 años, una diferencia que desató un intenso debate en redes sociales debido al tono romántico y las escenas íntimas de la historia.

Ahora, la actriz decidió responder por primera vez a la controversia y dejó claro que nunca se sintió incómoda interpretando el personaje. Siendo que el resto del cast, son mayores a los 25 años.

Ella Bright rompe el silencio sobre la polémica por su edad en Off Campus

IG: Ella Bright

Ella Bright habla sobre las críticas por su edad

En una reciente entrevista, Bright confesó que le sorprendió que muchas personas asumieran que era mayor gracias a su interpretación.

Interpretaba a una chica de 20 o 21 años. Yo tenía 18 cuando estábamos filmando, así que en la serie tengo 18. Fue un shock porque mucha gente pensaba que tenía 24 o 25 años, algo que nunca me había pasado. Antes siempre creían que tenía 16.
Ella Bright
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Instagram: Off Campus.

La actriz aseguró que aceptó el proyecto con pleno conocimiento del tipo de historia que adaptaría la serie. Sin embargo, con el paso de los meses, la conversación dejó de centrarse en su actuación y comenzó a enfocarse en su edad, obligando incluso a que parte del elenco saliera en su defensa.

Llegué a este trabajo con más que suficiente información, entendimiento y conocimiento sobre lo que requería el personaje y la serie. Me enamoré de Hannah y de los guiones inmediatamente. Nunca hubo un momento en el que dudara si quería hacer este proyecto.
Ella Bright

Ella tuvo que aclarar que sí tenía contexto de los requerimientos del personaje, siendo que tiene una amplia cantidad de escenas íntimas. Además, explicó que nunca se sintió aislada por ser la integrante más joven del elenco y destacó el apoyo que recibió durante todo el rodaje.

Off Campus
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
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