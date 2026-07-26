Isaac del Toro hace historia al ser el primer mexicano en subir al podio del Tour de Francia

El corredor de la UAE Team Emirates- XRG, de apenas 22 años, confirmó su histórica actuación tras completar la etapa final en los Campos Elíseos de París, donde selló un resultado sin precedentes para el deporte mexicano. El título absoluto quedó en manos del esloveno Tadej Pogačar, mientras que el belga Remco Evenepoel terminó segundo en la clasificación general.

Con este resultado, Del Toro supera la mejor actuación de un mexicano en el Tour de Francia. Durante décadas, el referente nacional fue Raúl Alcalá, quien logró finalizar entre los diez mejores y conquistar el maillot blanco en 1987, pero nunca alcanzó el podio absoluto. Isaac ahora rompe esa barrera al convertirse en el primer representante del país entre los tres mejores de la clasificación general.

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Su desempeño también lo llevó a coronarse como el mejor ciclista menor de 26 años del Tour, confirmando que es una de las grandes promesas del ciclismo internacional y uno de los talentos más destacados de la nueva generación.

A lo largo de tres semanas de competencia, Isaac se mantuvo entre los protagonistas de la carrera. Resistió las exigentes etapas de montaña, respondió a los ataques de los favoritos y logró conservar el tercer lugar de la clasificación general hasta llegar a París.