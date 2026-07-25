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Isaac del Toro asegura su lugar en el podio del Tour de Francia 2026 tras la etapa 20

La penúltima jornada fue una de las más duras de esta edición del Tour, con un recorrido de alta montaña que incluyó ascensos legendarios como el Galibier y el Alpe d’Huez

Julio 25, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
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Isaac del Toro cruzó la meta en la quinta posición, un resultado suficiente para mantener una sólida ventaja sobre sus perseguidores y confirmar un histórico tercer lugar en la clasificación general.

Con este resultado, Isaac del Toro rompe una barrera que ningún ciclista mexicano había logrado superar en más de un siglo de historia del Tour de Francia. Además del podio absoluto, el corredor del UAE Team Emirates XRG también aseguró el maillot blanco, que distingue el mejor ciclista joven de la competencia, consolidándose como una de las grandes revelaciones del ciclismo internacional.

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Durante la etapa reina, el líder de la carrera, el esloveno Tadej Pogačar, dejó de lado cualquier aspiración personal en la jornada para proteger a su compañero mexicano en los kilómetros decisivos. El cuatro veces campeón del Tour trabajó como gregario para ayudar a Del Toro a defender su posición en la clasificación general, un gesto que reflejó la confianza del equipo en el talento del joven mexicano.

Tras cruzar la meta, Del Toro reconoció que vivió una de las jornadas más difíciles de su carrera. “Nunca había sentido tanta presión”, declaró el ciclista mexicano al finalizar la etapa.

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Isaac del Toro
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
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