Gilberto Mora se convierte en el futbolista más valioso de la Liga MX con un valor de 25 millones de euros

Gilberto Mora se convirtió en el jugador con mayor valor de mercado de la Liga MX al alcanzar una cotización de hasta 25 millones de euros, tras su destacada actuación en el Mundial de 2026.

Con apenas 17 años, Mora superó a todas las figuras del campeonato mexicano y también se consolidó como el futbolista mexicano con el valor de mercado más alto de la actualidad. El incremento en su cotización llega después de un año en el que se ganó un lugar tanto en Xolos como en la Selección Mexicana, donde llamó la atención por su madurez, calidad técnica y personalidad en partidos de alta exigencia.

Desde su debut con Tijuana, Gilberto Mora ha roto varios récords en el futbol mexicano, y tras su sobresaliente desempeño con la Selección Mexicana en el Mundial de 2026, su proyección internacional aumentó de manera considerable.

Con esta nueva valoración, Gilberto Mora reafirma su condición como la mayor promesa del futbol mexicano y uno de los talentos juveniles más cotizados del continente, consolidándose como el futbolista más caro en la historia de la Liga Mx por su valor de mercado.