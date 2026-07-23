¿Quién es y a qué se dedica Valentino, el hijo de Ricky Martin que no quiere vivir bajo la sombra de su famoso padre?

En los últimos días, Valentino Martin ha estado en el centro de la polémica, el hijo de Ricky Martín compartió en su perfil de Instagram un video en el que pedía no ser comparado con su famoso padre, pues busca ser reconocido por sus propios méritos.

Con 17 años cumplidos, Valentino busca ser reconocido por su propia identidad y no solo como el hijo de Ricky, pues aunque admira a su padre y lo que ha construido, no quiere vivir bajo la sombra del cantante.

¿Quién es Valentino Martin, hijo de Ricky Martin?

Nacido el 8 de agosto de 2008, Valentino es uno de los cuatro hijos del cantante puertorriqueño, y junto con su hermano gemelo Matteo, llegó a la vida de Ricky Martin mediante gestación subrogada.

Desde pequeños, Valentino y su hermano han crecido bajo el escrutinio mediático debido a la fama internacional de su padre, como consecuencia, el joven ha sido identificado constantemente como “el hijo de Ricky Martin”, una etiqueta de la que ahora busca desprenderse para ser reconocido por su propia identidad.

Aunque se desconoce su camino profesional, Valentino mantiene un perfil activo en redes sociales donde comparte su estilo de vida y su talento con el baile, mostrando diversas coreografías que son elogiadas por sus miles de seguidores.

Valentino Martin quiere que dejen de compararlo con su padre, Ricky Martín

La polémica surgió con un video, que más tarde eliminó de su perfil de Instagram, donde pide claramente que dejen de compararlo con su famoso padre: “Yo no quiero que me vean como el hijo de Ricky Martin, ustedes deben de verme como Valentino”.

El video comenzó con una reflexión sobre las críticas que recibió por apoyar a la Selección de España durante la final del Mundial 2026, asegurando que es válido tener opiniones diferentes incluso a las de su familia.

"¿Cuándo será el día que ustedes por fin se levanten y se den cuenta que mi nombre es Valentino Martin y no Ricky Martin? Lo que yo estoy diciendo es que, por favor no me comparen con mi padre, solo porque nosotros y mi padre amamos a Argentina, no vamos a tener la misma opinión. O sea, yo escogí a España pero no significa que yo odio a Argentina”.

Valentino también aseguró que esas diferencias también existen con su hermano Matteo: “Yo y mi hermano Matteo también somos tan diferentes, solo porque somos gemelos y nacimos al mismo tiempo, no significa que vamos a ser la misma persona”.

Aunque se siente orgulloso de su familia, Valentino aseguró que desea ser reconocido por su personalidad y el contenido que crea, más que por su apellido: “Entiendo que yo soy su hijo, pero si ustedes me van a seguir o conocerme por el internet, yo no quiero que ustedes me conozcan porque soy el hijo de Ricky Martin; si ustedes me van a seguir, me van a seguir porque soy Valentino y nada más”.

Valentino Martin defiende su talento para el baile

Valentino también respondió a quienes afirman que su talento es solo resultado de la influencia artística de su padre, Ricky Martin, y no por el esfuerzo y la pasión que el pone en cada paso de baile.

“Ustedes dicen que yo tengo el talento porque está en mi sangre, por mi padre y también que yo tengo un buen maestro que siempre está conmigo. Sí, mi papá siempre va a estar conmigo y yo lo voy a amar como quiera, pero mi gente, cuando yo bailo, todos esos bailes que tú ves no tienen nada que ver con talento. Todo eso es trabajado por mí”.

Valentino reconoció sentir un profundo amor y orgullo hacia su padre, pero se siente frustrado con el hecho de que no se le reconozca su propio talento: “Yo amo a mi padre tanto, con toda mi vida, pero todos los bailes que ustedes me han visto hacer no tienen nada que ver con él, todo eso soy yo”.

Finalmente afirmó que admira y está orgulloso de la trayectoria de Ricky Martin, pero desea tener la oportunidad de construir su propio camino.