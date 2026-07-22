¿Quién es Thea Booysen? La brillante neuropsicóloga, escritora y gamer que se casó con MrBeast

Mientras millones de personas conocen a Jimmy Donaldson, mejor conocido como MrBeast, pocos saben que la mujer con la que acaba de casarse tiene una trayectoria igual de fascinante. Thea Booysen no solo es creadora de contenido, sino también neuropsicóloga, escritora, streamer y comentarista de eSports, un perfil poco común que la ha convertido en una de las figuras más interesantes del entorno digital.

Tras su boda con el youtuber más grande del mundo, el interés por conocer quién es realmente Thea ha crecido. Sin embargo, su historia va mucho más allá de ser la esposa de una celebridad de internet.

IG: MrBeast

¿Quién es Thea Booysen?

Originaria de Sudáfrica, Thea Booysen comenzó a hacerse un nombre dentro del mundo de los videojuegos gracias a su contenido en Twitch y YouTube bajo el nombre de TheaBeasty. Además de transmitir partidas, también trabajó como comentarista de competencias de eSports, especialmente del videojuego Gwent.

Con el paso del tiempo amplió su carrera hacia la literatura y publicó su primera novela de fantasía, The Marked Children, un proyecto que comenzó cuando era adolescente y que tardó varios años en concluir.

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Una formación académica poco común

Cuenta con estudios en Derecho, una licenciatura con honores en Psicología por la Universidad de Stellenbosch y una maestría en Neuropsicología por la Universidad de Edimburgo, consolidando un perfil que combina ciencia, creatividad y tecnología.

Precisamente, MrBeast ha contado en diversas entrevistas que una de las cualidades que más admira de ella es su curiosidad intelectual y el gusto que ambos comparten por aprender constantemente.

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Así comenzó su historia de amor con MrBeast

La pareja se conoció en 2022, cuando Jimmy Donaldson viajó a Sudáfrica. Un amigo en común organizó una cena en la que ambos coincidieron por primera vez. Según ha contado Thea, durante esa conversación MrBeast le hizo innumerables preguntas para conocerla mejor, algo que ella descubrió después que formaba parte de su forma de evaluar si existía compatibilidad entre ambos.

Su relación comenzó a distancia entre Sudáfrica y Estados Unidos, hasta que el vínculo se fortaleció con el paso de los meses. En diciembre de 2024, MrBeast sorprendió a Thea con una propuesta de matrimonio durante las celebraciones navideñas junto a sus familias.

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Ella reveló que, desde el inicio de la relación, ambos tenían claro que buscaban construir un proyecto de vida juntos y que incluso hablaban con frecuencia sobre matrimonio, hijos y su futuro.

Una boda íntima lejos de las cámaras

Aunque MrBeast es conocido por sus producciones millonarias y extravagantes, la pareja decidió celebrar una boda completamente distinta.

El enlace reunió únicamente a familiares y amigos cercanos en una ceremonia privada, priorizando la intimidad sobre el espectáculo. Thea lució un vestido de Nicole + Felicia Couture, mientras que Jimmy optó por un elegante esmoquin de Ralph Lauren.

La decisión sorprendió a muchos seguidores, quienes esperaban una celebración al estilo de los videos del creador de contenido.

IG: MrBeast

Hoy, Thea Booysen se ha convertido en una figura cada vez más reconocida por mérito propio. Su trayectoria combina el mundo académico con la creación de contenido, la literatura y los videojuegos. Detrás de una de las parejas más populares de internet hay dos personas unidas por la curiosidad, el aprendizaje y la innovación.

Con su reciente matrimonio, Thea inicia un nuevo capítulo junto a MrBeast, pero su historia deja claro que su identidad y logros van mucho más allá de su relación con el creador de contenido.