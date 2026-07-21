Tom Holland y Zendaya en México: así fue su visita y el look de ella

La Ciudad de México volvió a convertirse en una parada clave para Marvel. Tom Holland y Zendaya visitaron el país para encabezar el fan event de Spider-Man: Brand New Day, celebrado en Aztlán Parque Urbano, donde fueron recibidos por cientos de seguidores que esperaban ver de cerca a los protagonistas de la nueva película que llegará a los cines el 31 de julio de 2026.

Eloisa Sanchez/Getty Images

Durante el evento, ambos desfilaron por la alfombra roja, saludaron a los asistentes, firmaron autógrafos, se tomaron fotografías y compartieron algunos detalles sobre esta nueva etapa del universo de Spider-Man. La visita también incluyó un encuentro especial con fans, pensado para acercar al elenco con el público mexicano antes del estreno de la cinta.

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El vestido de Zendaya

Zendaya acaparó las miradas con un sofisticado vestido negro de Ashi Studio, algo que su propio estilista Law Roach confirmó en sus redes sociales. Mientras que Tom Holland conquistó a los asistentes con su carisma y cercanía, demostrando una vez más el cariño que ambos sienten por México.