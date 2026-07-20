Antonela Roccuzzo dedica emotivo mensaje a Lionel Messi tras la derrota de Argentina en el Mundial 2026

La derrota de Argentina en la final del Mundial 2026 no solo conmovió a millones de aficionados, sino también a quienes han acompañado a Lionel Messi durante toda su carrera. Una de las reacciones más emotivas fue la de Antonela Roccuzzo, quien dedicó un mensaje lleno de admiración y amor al capitán de la Albiceleste tras el cierre de un torneo que podría marcar su despedida de las Copas del Mundo.

A través de sus redes sociales, Antonela aseguró que, más allá del resultado, Messi siempre será “el mejor”. En su publicación destacó no solo su talento dentro de la cancha, sino también su fortaleza para levantarse después de cada golpe.

Hector Vivas - FIFA/FIFA via Getty Images

Un mensaje escrito con el corazón:

Siempre vas a ser el mejor Leo,

No solo por tu talento, sino porque nunca dejaste de ser vos. Porque pase lo que pase, nunca bajás los brazos, siempre peleás hasta el final y das todo de vos hasta el último segundo. Esa fuerza, esa mentalidad y esa manera de levantarte una y otra vez son las que te hacen único.🤍

Gracias por enseñarnos cada día que el verdadero éxito se construye con trabajo, sacrificio, perseverancia y sin perder nunca la esencia. Sos el mejor ejemplo para nuestros hijos y una inspiración para millones de personas.

Te admiro más de lo que las palabras pueden expresar y me siento inmensamente orgullosa de caminar esta vida a tu lado.

Te amo muchísimo.

IG: Antonela Roccuzzo.

Antonela definió a Messi como “el mejor ejemplo” para sus hijos y confesó sentirse profundamente orgullosa de compartir la vida a su lado. Sus palabras llegaron apenas unas horas después de que el propio Messi publicara un emotivo mensaje agradeciendo el apoyo de los argentinos tras perder la final frente a España.