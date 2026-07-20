Tras la final del Mundial 2026, donde España se alzó con la Copa del Mundo, la FIFA abrió una investigación disciplinaria por los incidentes ocurridos después del partido y analiza sanciones económicas y deportivas contra integrantes de la delegación albiceleste.

Entre las tarjetas amarillas, la expulsión de Enzo Fernández y la fuerte confrontación entre jugadores de ambos equipos tras finalizar el partido, la FIFA ha comenzado una investigación donde la Comisión Disciplinaria del organismo analiza las sanciones correspondientes a los involucrados.

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¿Por qué la FIFA sancionará a Argentina?

De acuerdo con varios medios como El País, la FIFA analizará dos episodios protagonizado por la Selección de Argentina, el primero es la confrontación ocurrida tras el silbatazo final del encuentro contra España.

Nahuel Molina y Leandro Paredes protagonizaron agresiones contra jugadores de España: Molina golpeó a Rodri, mientras que Paredes agredió a Eric García y a Gavi, y además, Roberto Ayala, integrante del cuerpo técnico argentino, también atacó a Dani Olmo durante la trifulca.

El segundo expediente estaría relacionado con la pancarta mostrada por algunos futbolistas argentinos durante el torneo con el mensaje: “Las Malvinas son argentinas”, una acción que la FIFA analiza debido a sus normas contra los mensajes políticos dentro de sus competiciones.

FIFA castiga a Argentina: la multa millonaria que deberá pagar tras la final del Mundial 2026 Getty Images

De cuánto serán las multas que Argentina tendrá que pagar a la FIFA

De acuerdo con el artículo III del primer anexo del Código Disciplinario 2026 de la FIFA, la expulsión directa de Leandro Paredes por agresión le costará a la AFA una multa de 20 mil dólares, mientras que la tarjeta roja de Enzo Fernández, por doble amonestación, añadirá otros 15 mil dólares en sanciones.

A esto se le agregan las tarjetas amarillas recibidas por Lisandro Martínez, el técnico Lionel Scaloni, Cristian Cuti Romero, el propio Leandro Paredes y Alexis Mac Allister.

Algunos medios deportivos aseguran que por la acumulación de estas amonestaciones, la FIFA podría castigar a Argentina con 50.000 dólares.

Además, la AFA deberá pagar otros 15 mil dólares por conducta inapropiada del equipo, ya que cinco o más integrantes de la selección fueron sancionados disciplinariamente durante el mismo partido, por lo que algunos jugadores aún podrían recibir sanciones deportivas más severas.