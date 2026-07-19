Así fue el histórico show de medio tiempo de la final del Mundial 2026

Con un elenco encabezado por Madonna, BTS, Justin Bieber y Shakira, el show convirtió el estadio de Nueva Jersey en un escenario de talla mundial donde la música, el futbol y el entretenimiento se fusionaron frente a millones de aficionados.

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La encargada de abrir el espectáculo fue Madonna, quien apareció interpretando su éxito “Music” en una producción que comenzó con una secuencia grabada y continuó con su entrada al estadio a bordo de un vehículo. Uno de los momentos más ovacionados llegó cuando la “reina del pop”, estuvo acompañada por dos leyendas del futbol brasileño: Ronaldo y Ronaldinho.

Después llegó el turno de BTS, que puso a bailar al estadio con una energética interpretación de “Dynamite"y la euforia continuó con Justin Bieber. Finalmente apareció Shakira con Burna Boy, para interpretar el himno del Mundial “Dai Dai”. La colombiana llegó acompañada de un despliegue de bailarines, efectos visuales y una gran producción.

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El espectáculo, producido por Chris Martin, vocalista de Coldplay, buscó combinar música, deporte y un mensaje de unión global. Además de los artistas principales, participaron una orquesta dirigida por Gustavo Dudamel y personajes de los Muppets y Plaza Sésamo.

El cierre estuvo a cargo de un emotivo coro de niños de primaria provenientes de Staten Island, quienes interpretaron los últimos acordes del espectáculo junto a los artistas sobre el escenario.