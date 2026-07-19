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De cuánto es la fortuna de Lamine Yamal; el patrimonio de la joya de España de 19 años

Lamine Yamal no solo se ha convertido en la gran figura de la selección de España y del FC Barcelona, sino también en uno de los futbolistas jóvenes con mayor proyección económica del mundo

Julio 18, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
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A sus 19 años, Lamine Yamal ya acumula millonarios ingresos gracias a su contrato con el Barcelona y a importantes acuerdos comerciales con marcas internacionales. Aunque no existe una cifra oficial revelada por el jugador o su entorno, distintas estimaciones de analistas financieros especializados sitúan su fortuna entre 8 y 15 millones de dólares, es decir, aproximadamente entre 150 y 280 millones de pesos mexicanos.

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¿Cuánto gana Lamine Yamal?

Luego de renovar su contrato con el FC Barcelona hasta 2031, Lamine Yamal pasó a formar parte del grupo de futbolistas mejor pagados del club. Su salario base ronda los 16.6 millones de euros por temporada, aunque con primas por rendimiento, títulos y objetivos individuales sus ingresos anuales pueden aumentar de manera considerable.

Además del sueldo que recibe del conjunto azulgrana, Lamine obtiene ingresos por campañas publicitarias y patrocinios con marcas como Adidas, Beats by Dre, Powerade, Visa y UNICEF, empresas que han apostado por su creciente imagen internacional.

El ascenso de Yamal también se refleja en los rankings financieros. De acuerdo con Forbes, el español figura entre los 10 futbolistas mejor pagados del mundo, con ingresos estimados de 43 millones de dólares durante el último año, de los cuales 33 millones provienen de su actividad deportiva y 10 millones de acuerdos comerciales.

Lamine Yamal
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
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