Ella es Megan Davison, la esposa de Jordan Pickford, el portero de Inglaterra, y madre de sus tres hijos

Mientras Jordan Pickford brilla como uno de los mejores porteros del Mundial 2026, su esposa, Megan Davison (su apellido de soltera) ha permanecido a su lado desde antes de que alcanzara la fama, acompañándolo en cada etapa de su carrera.

Megan se ha ganado el cariño y la admiración de los aficionados por su discreción, su apoyo constante a Jordan y la sólida familia que han formado, manteniendo una relación que ha superado los retos de la vida en el fútbol profesional.

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¿Quién es Megan Pickford, la esposa del portero de Inglaterra, Jordan Pickford?

La historia de amor de Megan Davison y Jordan Pickford comenzó en la adolescencia, ambos se conocieron mientras estudiaban en el colegio St Robert of Newminster, en Washington, Inglaterra, y empezaron su relación cuando él tenía 16 años y ella 14, dando inicio a un romance que ha perdurado por más de una década.

De acuerdo con The Sun, desde que Megan se graduó de la Universidad de Sunderland en 2017, ha conseguido éxito como influencer con más de 200 mil seguidores en Instagram y casi 40 mil seguidores en TikTok, donde comparte contenido de moda, estilo de vida, momentos familiares, así como el detrás de cámaras de su vida como jugadora de futbol.

La historia de amor Megan y Jordan Pickford

Tras comprometerse durante el Mundial de Rusia 2018, Jordan y Megan contrajeron matrimonio en una ceremonia civil íntima a principios de 2020, la boda se llevó a cabo con solo cinco testigos y tuvo un momento muy especial: la pareja dio el “sí, acepto” mientras sostenía en brazos a su hijo Arlo, quien entonces tenía apenas un año.

Aunque inicialmente habían planeado celebrar una gran boda en las playas de Maldivas ese mismo año, la pandemia de COVID-19 los obligó a posponer sus planes, y finalmente, el 18 de junio de 2022, pudieron celebrar la esperada ceremonia de sus sueños, un día que Megan describió en redes sociales como uno que “valió la pena la espera”.

Los hijos de Megan y Jordan Pickford

La familia de Megan y Jordan comenzó a crecer en febrero de 2019 con el nacimiento de su primer hijo, Arlo, cuatro años más tarde, en septiembre de 2023, dieron la bienvenida a su hija Ostara, y en abril de 2025, la pareja anunció el nacimiento de su tercera hija, Misty.