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Quiénes son Harry Kane y Jude Bellingham, las estrellas de Inglaterra que se enfrentarán en el Mundial

La Selección Mexicana tendrá uno de sus desafíos más complicados cuando enfrente a Inglaterra en los octavos de final, en un duelo que reunirá a dos de los futbolistas más importantes

Julio 01, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
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El delantero Harry Kane y el mediocampista Jude Bellingham, figuras indiscutibles de los “Three Lions” y piezas clave en el esquema del técnico Thomas Tuchel.

A sus 32 años, Harry Kane continúa consolidándose como uno de los delanteros mejores del futbol en el mundo. El capitán inglés es el máximo goleador en la historia de la selección de Inglatera, con 84 anotaciones internacionales, y también ostenta el récord de goles de su país en Copas del Mundo.

Actualmente se encuentra en el club FC Bayern Munich, donde ha mantenido un impresionante promedio goleador En este mundial, Kane ha sido determinante para Inglaterra y recientemente firmó un doblete ante República Democrática del Congo para sellar la clasificación inglesa a los octavos de final. Con cinco goles en el torneo, se mantiene en la pelea por la Bota de Oro.

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Kane destaca por su capacidad de definición, su juego aéreo y su habilidad para asociarse con los mediocampistas.

Por otro lado, Jude Bellingham con 23 años, el mediocampista se ha consolidado como una de las mayores estrellas internacionales gracias a su talento, liderazgo y versatilidad en el campo. Juega en el Real Madrid, equipo con el que ha conquistado importantes títulos; su capacidad para recuperar balones, generar juego ofensivo y llegar al área rival lo convierten en uno de los futbolistas más completos de su generación.

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Mundial futbol
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
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