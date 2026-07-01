Nicola Peltz lanza un fuerte desaire contra Harper Beckham

Los conflictos familiares entre los Beckham y los Peltz parecen no tener fin. Una nueva publicación de Nicola Peltz, esposa de Brooklyn Beckham, ha reavivado la polémica al involucrar a la pequeña Harper Beckham.

El pasado fin de semana, Will Peltz, hermano de la esposa de Brooklyn, contrajo matrimonio con Kenya Kinski-Jones. Nicola le dedicó un emotivo mensaje de felicitación, aunque para muchos de sus seguidores estuvo cargado de posibles indirectas hacia la hermana menor de su esposo.

Te podría interesar: ¿Fue un montaje? Esto dijo el equipo de Brooklyn Beckham sobre la visita de Harper

El desaire de Nicola Peltz a su cuñada Harper Beckham

Nicola Peltz generó polémica en redes sociales tras compartir fotos de la boda de su hermano Will Peltz con Kenya Kinski-Jones, a quien llamó su “hermana soñada”, un comentario que llamó la atención porque muchos usuarios lo interpretaron como una indirecta hacia Harper Beckham, de 14 años, también su cuñada.

Nicola, de 31 años, escribió: “Esta boda fue realmente una de las cosas más hermosas que he tenido el privilegio de presenciar. Willy, gracias por finalmente y oficialmente darme a mi hermana soñada, Ken”.

“Ver que se aman tan profundamente durante estos 15 años ha sido uno de los regalos más bonitos. Su amor siempre ha sido algo muy especial con lo que crecer y celebrar este momento con todos fue inolvidable. Los quiero a los dos más de lo que las palabras pueden expresar, y de verdad no podría estar más feliz por ustedes dos”, añadió la esposa de Brooklyn.

Kenya es hija del legendario productor musical Quincy Jones y de la actriz alemana Nastassja Kinski, y Nicola también aprovechó para elogiar a sus nuevos suegros, a quienes describió como “personas increíbles”.

“Siempre tendré la suerte de contar con los humanos más increíbles: los Jones a quienes llamaré familia. Gracias por traer tanto amor, calidez, belleza y pura magia a nuestras vidas”, escribió. “Mi corazón está tan lleno. Te quiero, Willy, y Kenia brindo por ustedes dos”.

El vínculo de Nicola Peltz con Harper Beckham

Antes de que comenzaran las diferencias familiares con los Beckham, parecía que nicola había construido un vínculo fuerte con Harper, la hermana menor de su esposo Brooklyn, incluso durante una entrevista para la revista People, declaró:

“Si pudiera crear la hermanita perfecta de ensueño, sería ella”, añadió. “Me siento muy afortunada de poder tenerla como mi hermanita en mi vida”.

Sin embargo, cuando Brooklyn decidió alejarse de sus padres, David y Victoria Beckham, el vínculo de Nicola y Harper también se vio afectado, recientemente la menor de los Beckham trató de ver a su hermano, pero ni siquiera logró entrar a su residencia porque no estaban en la ciudad.

Harper no ha logrado ver a su hermano y Brooklyn incluso llegó a acusar a sus padres de usar a su hermana para tratar de acercarse a él, generando aún más polémica.