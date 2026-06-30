Anne Hathaway reaparece por primera vez tras anunciar su tercer embarazo y presume su baby bump
La actriz fue captada en Nueva York luciendo su baby bump apenas unos días después de confirmar que espera a su tercer hijo, marcando su primer vistazo público desde el anuncio.
Anne Hathaway volvió a acaparar las miradas con su primera aparición pública desde que anunció que está esperando a su tercer hijo. La actriz fue fotografiada caminando por las calles de Nueva York, donde dejó ver por primera vez su embarazo con un sofisticado look en color rojo.
Para la ocasión, Hathaway eligió un jumpsuit de la colección Primavera 2026 de Ashlyn, el cual llevó con un original estilismo al usar la prenda al revés para destacar un collar de Bvlgari. Completó el conjunto con sandalias de tacón en el mismo tono, reafirmando su estatus como referente de estilo.
La ganadora del Oscar confirmó recientemente que está embarazada de su tercer hijo junto a su esposo, Adam Shulman, con quien ya comparte dos hijos: Jonathan, de 10 años, y Jack, de 6. Con esta aparición, Anne Hathaway ofrece el primer vistazo público a esta nueva etapa de su vida, combinando elegancia y maternidad mientras continúa con sus compromisos profesionales.