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Así es el lujoso hotel donde Dua Lipa y Callum Turner disfrutan su luna de miel

Un refugio de cinco estrellas en la costa de la Toscana con playa privada, restaurante con estrella Michelin, spa y habitaciones que pueden superar los 3,000 euros por noche.

Junio 29, 2026 • 
Tania Franco
Así es el lujoso hotel donde Dua Lipa y Callum Turner disfrutan su luna de miel

IG: Dua Lipa.

Tras celebrar su boda en Sicilia, Dua Lipa y Callum Turner continúan disfrutando de una romántica luna de miel recorriendo algunos de los destinos más exclusivos de Italia. Uno de los lugares que eligieron fue el legendario Hotel Il Pellicano, ubicado en Porto Ercole, en la región de la Toscana, un refugio frente al mar que desde hace décadas es favorito de celebridades y figuras de la alta sociedad.

Así es el lujoso hotel donde Dua Lipa y Callum Turner disfrutan su luna de miel

IG:Hotel Il Pellicano.

El hotel, inaugurado en la década de 1960, es famoso por su ubicación sobre un acantilado con vistas al mar Tirreno y por haber sido escenario de icónicas fotografías de Slim Aarons. Entre sus huéspedes históricos destacan Jackie Kennedy, Sophia Loren y otras personalidades internacionales.

Así es el lujoso hotel donde Dua Lipa y Callum Turner disfrutan su luna de miel

IG: Dua Lipa.

¿Cuánto cuesta hospedarse en Hotel Il Pellicano?

Hospedarse en este exclusivo resort no es económico. Durante la temporada alta, las habitaciones comienzan alrededor de los 2,000 euros por noche, mientras que las suites más exclusivas pueden superar los 3,000 o incluso 5,000 euros, dependiendo de la fecha y la categoría elegida.

Así es el lujoso hotel donde Dua Lipa y Callum Turner disfrutan su luna de miel

IG: Dua Lipa.

Las amenidades del hotel

El Hotel Il Pellicano ofrece una experiencia enfocada en el lujo y la privacidad. Entre sus principales amenidades destacan:

  • Playa privada y terrazas sobre el mar.
  • Alberca de agua salada climatizada.
  • Spa con tratamientos de bienestar y masajes.
  • Restaurante Il Pellicano, galardonado con una estrella Michelin.
  • Segundo restaurante frente al mar, Pelligrill.
  • Gimnasio, clases de yoga y fitness.
  • Canchas de tenis, bicicletas de cortesía y actividades acuáticas como snorkel y buceo.
  • Boutique de lujo y servicio de concierge personalizado.
Así es el lujoso hotel donde Dua Lipa y Callum Turner disfrutan su luna de miel

IG: Dua Lipa.

Con su ambiente íntimo, vistas espectaculares y servicio de primer nivel, no sorprende que Dua Lipa y Callum Turner hayan elegido este rincón de la Toscana para disfrutar de una de las etapas más especiales de su historia juntos. Además, el hotel forma parte de la ruta de exclusivos alojamientos que la pareja ha recorrido durante su luna de miel por Italia.

Dua Lipa Callum Turner
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
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