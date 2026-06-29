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Así es la lujosa residencia de Lionel Messi en uno de los barrios más exclusivos de Florida

Lionel Messi no solo ha conquistado al mundo con su talento dentro de la cancha, también ha construido una vida de alto perfil en Estados Unidos tras su llegada a la MLS.

Junio 29, 2026 • 
Melisa Velázquez
Así es la lujosa residencia de Lionel Messi en uno de los barrios más exclusivos de Florida

Así es la lujosa residencia de Lionel Messi en uno de los barrios más exclusivos de Florida

Getty Images

Lionel Messi ha consolidado una vida marcada por el lujo y la comodidad junto a Antonela Roccuzzo en Florida, tras su llegada al Inter Miami CF en 2023, la pareja adquirió una mansión valuada en aproximadamente 11 millones de dólares, ubicada en uno de los barrios más exclusivos del llamado “Estado del Sol”, conocido por su privacidad, seguridad y estilo de vida de alto nivel.

En septiembre de 2023, el medio especializado The Real Deal informó que el exjugador del Barça habría adquirido una vivienda en Bay Colony, una comunidad costera de Fort Lauderdale, Florida, conocida por su acceso controlado y seguridad privada las 24 horas.

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¿Cómo es la lujosa mansión de Lionel Messi en Florida?

De acuerdo con el The Real Deal, la familia de Messi exploró diversas propiedades en el sur de Florida, en zonas exclusivas como Boca Ratón y Fort Lauderdale, antes de concretar su elección, finalmente, el astro argentino adquirió una vivienda en Fort Lauderdale por aproximadamente 11 millones de dólares.

La mansión de Messi tiene aproximadamente 975 metros cuadrados y cuenta con ocho dormitorios y nueve baños y medio, incluyendo una amplia suite principal de 149 metros cuadrados, la propiedad está ubicada en una esquina con acceso a dos muelles y también dispone de piscina, lo que refuerza su carácter exclusivo frente al agua.

¿Por qué Lionel Messi eligió el barrio de Fort Lauderdale como su residencia familiar?

Robert Esposito, director de ventas de RelatedISG Realty, señaló que Lionel Messi probablemente eligió Fort Lauderdale para que su familia pudiera llevar una vida más tranquila y normal, lejos del constante foco mediático.

Por otra parte, se dice que una de las principales razones por las que Messi habría elegido esta propiedad es su ubicación estratégica, ya que se encuentra a solo 15 minutos del Chase Stadium, antiguo hogar del Inter Miami CF hasta su mudanza al Nu Stadium en marzo de 2026, lo que facilita sus desplazamientos y actividades con el equipo.

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