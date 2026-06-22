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Lionel Messi rompe récord histórico en los Mundiales y se convierte en el máximo goleador de todos los tiempos

El futbolista argentino Lionel Messi volvió a escribir una página dorada en la historia del futbol mundial al convertirse en el máximo goleador de todos los tiempos en las Copas del mundo

Junio 22, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
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El capitán de Argentina alcanzó los 17 goles mundialistas al marcar ante Autria en el Mundial de 2026, superando la marca histórica que compartía con el alemán Miroslav Klose.

El histórico gol llegó durante la victoria de Argentina por 2-0 sobre Austria en la fase de grupos del torneo. Messi había iniciado el encuentro empatado con Klose en 16 anotaciones, cifra que alcanzó tras su triplete frente a Argelia en el debut albiceleste. Con su gol ante los austríacos, el astro rosarino se quedó en solitario con el récord absoluto de anotaciones en la máxima justa del futbol internacional.

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La noche fue aún más especial para el argentino, ya que posteriormente marcó un segundo gol para ampliar su registro histórico y llevar su cuenta a 18 goles en Copas del mundo, consolidando aún más su legado como uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos.

Además de superar a Klose, Messi también dejó atrás la marca de la brasileña Marta, quien ostentaba el récord global entre Mundiales masculinos y femeninos con 17 goles. Con ello, el argentino se convirtió en el máximo goleador histórico absoluto de las Copas del Mundo.

A sus 38 años y disputando su sexta Copa del Mundo, Messi continúa ampliando su trayectoria repleta de récords. El campeón del mundo en Qatar 2022 suma ya goles en distintas ediciones del torneo y sigue siendo pieza clave en las aspiraciones de Argentina de defender el título conquistado hace cuatro años.

Lionel Messi
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
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