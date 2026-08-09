Murió Jorge Messi, padre de Lionel Messi: quién era y a qué se dedicaba el hombre que impulsó la carrera del campeón del mundo

La noticia fue confirmada por el club Newll’s Old Boys y posteriormente recibió homenajes de la Asociación del Futbol Argentino, el FC Barcelona, Real Madrid, Conmebol y otras instituciones deportivas.

La muerte de Jorge Messi representa una pérdida para el capitán de la selección argentina, quien viajó desde Estados Unidos a Rosario para despedirse de su padre junto a su familia.

Jorge Horacio Messi nació en Rosario y fue mucho más que el padre de Lionel. Antes de involucrarse en el mundo del futbol, trabajó durante varios años en la empresa siderúrgica Acindar, donde se desempeñó como empleado metalúrgico. También tuvo un pasado como futbolistas en categorías juveniles de Newell’s Old Boys y contaba con formación como técnico químico.

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Cuando Lionel Messi comenzó a destacar desde niño, Jorge asumió un papel decisivo en su desarrollo deportivo. Fue quien gestionó las pruebas del joven futbolista en el FC Barcelona y acompañó a la familia durante la mudanza a España cuando Lionel tenía apenas 13 años.

Con el paso de los años se convirtió en su representante oficial, negociando contratos, patrocinios y decisiones clave de la carrera del astro argentino.