Quién es Katia Itzel García, la árbitra mexicana que hace historia en el futbol internacional

Con una trayectoria marcada por romper barreras en el futbol varonil, la silbante capitalina continúa haciendo historia al representar a México en las competencias más importantes organizadas por la FIFA y la CONCACAF.

Katia Itzel García de 33 años, nació el 1 de septiembre de 1992 en la CDMX. Antes de convertirse en árbitra profesional practicó diversos reportes durante su etapa universitaria y estudió Ciencias Políticas y Administración Pública en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Posteriormente, inició estudios de Derecho en modalidad en línea.

Su carrera en el arbitraje comenzó en el futbol amauteur en 2015, un año después dio el salto al sector profesional y e 2019 obtuvo el gafete FIFA, lo que le abrió las puertas para dirigir partidos internacionales.

Desde su debut como árbitra internacional, Katia Itzel García ha dirigido algunos de los torneos más importantes del futbol femenino y masculino.

En 2024 recibió el Premio Nacional del Deporte por su destacada trayectoria en el arbitraje. Además, la Federación Internacional de Historia y Estadística del Futbol, la ubicó entre las mejores árbitras del mundo en 2024 y repitió ese reconocimiento en 2025. Ese mismo año, la UNAM inauguró una cancha con su nombre como homenaje a su legado deportivo.

Este año fue seleccionada por la FIFA como una de las representantes mexicanas para la Copa del Mundo organizada por México, Estados Unidos y Canadá.

Durante el torneo protagonizó un momento histórico al convertirse en la primera árbitra mexicana y la tercera mujer en la historia en dirigir un partido de una Copa Mundial masculina, cuando fue designada para el encuentro entre Países Bajos y Túnez.