¿Quién es Veronica Leahov? La mujer que conquistó el corazón de Jacob Batalon y con quien se casó en secreto

Jacob Batalon se ha convertido en uno de los rostros más reconocidos en Hollywood, gracias a su interpretación de Ned Leeds, el mejor amigo de Peter Parker, mejor conocido como Spider-Man en el Universo Cinematográfico de Marvel; sin embargo, recientemente se hizo viral al revelar su boda secreta con Veronica Leahov.

Al igual que sus compañeros de reparto, Tom Holland y Zendaya, el actor de 29 años decidió celebrar su boda en secreto, lejos de los reflectores de Hollywood y en total privacidad, aunque ha sido él mismo quien confirmó la noticia.

Jacob Batalon confirma su boda secreta con Veronica Leahov

La primera pista sobre el matrimonio de Jacob llegó de forma inesperada durante una entrevista junto a Tom Holland y Zendaya para promocionar Spider-Man: Brand New Day, pues el actor llamó “esposa” a Veronica Leahov mientras hablaban de los apodos que usan en sus relaciones.

“Mi esposa me llama ‘perro grande’. En realidad no… ojalá lo hiciera”, dijo entre risas, un comentario que no pasó desapercibido y que terminó confirmando que la pareja ya había dado el “sí, acepto”.

Por otra parte, Jacob fue visto usando un anillo de bodas en varios eventos recientes, mientras que Veronica actualizó discretamente su apellido a Veronica Leahov Batalon en su sitio web, confirmando así su nueva etapa como esposos.

¿Quién es Veronica Leahov, la esposa de Jacob Batalon?

Veronica Leahov, ahora esposa de Jacob Batalon, es una diseñadora de interiores originaria de Moldavia. Desarrolló su carrera en Nueva York, donde realizó estudios de posgrado en el Fashion Institute of Technology (FIT), y ganó notoriedad tras el compromiso con el actor, anunciado públicamente en 2025.

En redes sociales suele compartir algunos aspectos de su trabajo, además de momentos relacionados con los viajes, el estilo de vida y la arquitectura, aunque evita exponer en exceso su vida privada.

Historia de amor de Jacob Batallon y Veronica Leahov

La relación entre Veronica y Jacob se hizo pública en 2021, cuando el actor compartió una fotografía junto a ella en Instagram, desde entonces, la pareja optó por mantener un romance alejado del constante escrutinio mediático.

En marzo de 2025 anunciaron su compromiso con una romántica sesión de fotografías en Nueva York, donde Batalon sorprendió a Veronica con un espectacular anillo de compromiso.

El mismo actor contó en varias entrevistas que los preparativos de boda estuvieron a cargo de Veronica: “No he planeado nada en absoluto... Mi prometida es muy buena en esto. De verdad pensé: ‘Dime cuándo y dónde y lo haré. Lo conseguiré’”.

Aunque no reveló detalles de su boda, en algún momento Jacob reveló que estaban preparando una boda de destino en Francia; sin embargo, sólo ellos saben si su enlace se celebró en alguna ciudad parisina, y si Zendaya y Tom formaron parte de los invitados.