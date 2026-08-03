Ariana Grande anuncia una pausa y la actriz Jameela Jamil lanza una preocupante advertencia

Ariana Grande está lista para poner en pausa una de las etapas más intensas de su carrera. De acuerdo con información exclusiva de People, la cantante se alejará temporalmente de la vida pública una vez que concluya su Eternal Sunshine Tour, cuya última fecha está programada para el 1 de septiembre en Londres.

Según un representante de la artista, Ariana desea terminar la gira “de forma saludable y feliz” antes de darse un descanso de las apariciones públicas, una decisión motivada por el constante escrutinio al que ha sido sometida en los últimos meses. El comunicado explica que la exposición mediática ha derivado en una atención permanente sobre su apariencia y vida personal.

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Una fuente cercana añadió que el espectáculo exige un gran esfuerzo físico noche tras noche y destacó que la cantante ha logrado mantener un alto nivel de desempeño durante toda la gira. Al mismo tiempo, aseguró que Ariana ha disfrutado profundamente reencontrarse con sus fans en este tour.

Abandona su proyecto de teatro

Como parte de esta pausa, la intérprete también decidió abandonar el esperado montaje londinense de Sunday in the Park with George, donde compartiría escenario con Jonathan Bailey. La producción expresó su respaldo total a la decisión de la cantante y confirmó que su bienestar fue la prioridad.

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La actriz y activista Jameela Jamil, conocida por su papel de Tahani en la serie The Good Place, expresó su preocupación por la apariencia física de la cantante, asegurando que “podría estar muriendo frente a nosotros” y calificando como “irresponsable” que su equipo permita proyectar una imagen que, según ella, glamuriza la delgadez extrema entre los fans más jóvenes.

Así, la decisión de Ariana Grande de tomarse un descanso llega en medio de una conversación cada vez más amplia sobre su bienestar. Las imágenes de Petal y las declaraciones de Jameela Jamil han reavivado el debate sobre los límites entre la imagen pública, la salud y la responsabilidad que enfrentan las figuras más influyentes de la industria del entretenimiento.