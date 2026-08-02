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¿Anillos de divorcio? Descubre qué significan, cuándo se regalan y por qué son la nueva tendencia

Los anillos de divorcio, una joya que simboliza el cierre de un capítulo y el comienzo de una nueva etapa llena de posibilidades.

Agosto 02, 2026 • 
Melisa Velázquez
¿Anillos de divorcio? Descubre qué significan, cuándo se regalan y por qué son la nueva tendencia

¿Anillos de divorcio? Descubre qué significan, cuándo se regalan y por qué son la nueva tendencia

Getty Images

Los anillos de divorcio están transformando el mundo de la alta joyería al convertirse en un símbolo de nuevos comienzos, pues más allá de representar el fin de una relación, celebran el inicio de una nueva etapa con elegancia y significado.

Son joyas que simbolizan resiliencia, renovación y crecimiento personal, no se trata de recordar el pasado, sino de representar la fortaleza de cerrar un ciclo y abrazar una nueva etapa con confianza y orgullo.

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¿Cómo se usan los anillos de divorcio?

Los anillos de divorcio son joyas que se adquieren tras el fin de un matrimonio y simbolizan, para muchas personas, la libertad, el amor propio y el inicio de una nueva etapa, también es una joya que se puede regalar como símbolo de apoyo a esa persona que está pasando por el fin de una relación.

El diseño de los anillos de divorcio también refleja su significado y versatilidad con formas abiertas, asimétricas o reinterpretadas a partir de antiguas joyas, que simbolizan libertad, renovación y autonomía, celebrando la capacidad de reinventarse sin borrar el pasado.

También es frecuente grabar frases, fechas significativas o palabras como “libertad”, “renacer” o “siempre yo”, convirtiendo la joya en un recuerdo profundamente personal, pues más que seguir tradiciones, estos anillos priorizan la individualidad y simbolizan una nueva etapa, reflejando la historia, el presente y las aspiraciones de quien los lleva.

¿Anillos de divorcio? Descubre qué significan, cuándo se regalan y por qué son la nueva tendencia

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Getty Images

¿En cuál dedo se lleva el anillo de divorcio?

Los anillos de divorcio suelen usarse en la mano derecha o en el dedo medio como símbolo de libertad, equilibrio y nuevos comienzos.

Al final, el verdadero significado de esta tendencia no está en la joya, sino en el mensaje que transmite: cada final también puede convertirse en el comienzo de una historia diferente.

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