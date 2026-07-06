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¡De París a Roma! La ruta gastronómica europea que puedes vivir en CDMX

De Francia a Italia, pasando por España y Suiza, estas propuestas gastronómicas reúnen sabores, atmósferas y experiencias internacionales en distintos rincones de la Ciudad de México.

Julio 06, 2026 • 
Tania Franco
¡De París a Roma! La ruta gastronómica europea que puedes vivir en CDMX

Cortesía.

La Ciudad de México se ha convertido en un punto de encuentro para cocinas de todo el mundo. Entre barras con inspiración italiana, mesas francesas que invitan a comer sin prisa y propuestas que celebran la tradición europea, estos restaurantes demuestran que viajar también puede empezar con una buena comida.

¡De París a Roma! La ruta gastronómica europea que puedes vivir en CDMX

La Belle Époque

Cortesía

La Belle Époque - Francia

Inspirado en la tradición francesa, este restaurante propone una experiencia elegante e íntima, con platos como Wellington, sopa de cebolla y tarte tatin. Su concepto busca que cada visita se viva sin prisa, como una pausa para disfrutar la mesa.

Con apenas 24 años, el chef demuestra una propuesta culinaria tan creativa como técnica en cada creación. Entre los platillos que más nos sorprendieron están el Macaron de Foie Gras, el Filet au poivre y los Gnocchi de ricotta. La calidad de los ingredientes se siente desde la mantequilla y el pan con el que te reciben.

¡De París a Roma! La ruta gastronómica europea que puedes vivir en CDMX

Cortesía

La Romana - Italia

Más que un bar, La Romana propone una escapada sensorial a la Roma italiana de los años setenta. Su carta de coctelería mezcla aperitivos, sabores italianos y música italo-disco para crear una atmósfera relajada, sofisticada y espontánea.

¡De París a Roma! La ruta gastronómica europea que puedes vivir en CDMX

Cortesía

Dylan, bartender de La Romana, en la colonia Roma Norte, nos reveló cuáles son los tres cocteles que mejor representan la esencia del bar. Dolce Ferviente, Vación Ancestral y nuestra favorita:
Piña Chara, una versión contemporánea de la piña colada. Se trata de una piña colada clarificada que se sirve con una esfera de helado de coco, aportando una textura cremosa y un equilibrio entre frescura y dulzor.

La música italo-disco, que siempre tiene ese frescor, a pesar de que son muchas canciones de varios años.
Dylan
¡De París a Roma! La ruta gastronómica europea que puedes vivir en CDMX

Cortesía.

Lotti - Suiza

Reinterpreta la cocina suiza con ingredientes mexicanos, dando vida a una propuesta creativa y sofisticada. Entre los imperdibles destaca la Hasselback, una papa con aguacate cremoso y caviar; la concha rellena de mousse de foie gras con trufa fresca, una original fusión entre un clásico mexicano y la alta cocina francesa; el Pain en Beurre, preparado con pan de masa madre y mantequilla artesanal; y la bresaola de Tequisquiapan, servida con mantequilla de rosas sobre pan de masa madre.

¡De París a Roma! La ruta gastronómica europea que puedes vivir en CDMX

Lotti - IG

La Mallorquina - España

Con más de 15 años en México y el respaldo de una reconocida familia de tradición pastelera española, La Mallorquina ofrece una experiencia que busca trasladar a sus comensales a una mesa familiar del norte de España.

Entre sus especialidades destacan el arroz negro con tinta de calamar, servido con una delicada mantequilla de limón; los tradicionales Huevos Rotos del Patrón, preparados con jamón ibérico y foie gras; y el lechón al horno, considerado el platillo insignia del chef por su carne jugosa y su piel perfectamente crujiente. Una propuesta que celebra la cocina española desde la tradición y el producto.

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IG: La Mallorquina México.

The Duke of Lisbon - Reino Unido

Para quienes buscan una experiencia tradicional inglesa, The Duke of Lisbon ofrece uno de los platillos más emblemáticos del Reino Unido: el fish & chips, servido con papas fritas, salsa tártara, chícharos y el clásico toque de salsa.

La experiencia se completa con una taza de Yorkshire Tea, uno de los tés más populares de Inglaterra, y un steamed pudding como postre, un clásico de la repostería británica que pone el broche final a una comida con auténtico sabor inglés.

¡De París a Roma! La ruta gastronómica europea que puedes vivir en CDMX

IG: thedukeoflisbon

IG: thedukeoflisbon

Mientras el Mundial 2026 convierte a la Ciudad de México en el punto de encuentro de miles de aficionados de todo el mundo, sus restaurantes también celebran ese intercambio cultural a través de la gastronomía. De Francia a Italia, pasando por España, Suiza e Inglaterra, estos espacios ofrecen una forma distinta de vivir la experiencia a los mexicanos.

Una en la que cada platillo cuenta una historia y cada mesa acerca un poco más a Europa, sin necesidad de salir de la capital. Porque, durante esta Copa del Mundo, la mejor manera de recorrer el continente también puede comenzar con un buen bocado.

Europa gastronomia Qué hacer en la CDMX CDMX
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
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