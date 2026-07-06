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El gesto del futbolista Jude Bellingham tras vencer a México que dio la vuelta al mundo

El inglés marcó un doblete en la victoria de Inglaterra, pero también se ganó el reconocimiento de la afición mexicana por sus palabras en español hacia la Selección Mexicana.

Julio 06, 2026 • 
Tania Franco
El gesto de Jude Bellingham tras vencer a México que dio la vuelta al mundo

Richard Pelham/Getty Images

Jude Bellingham fue la gran figura del México vs. Inglaterra en los octavos de final del Mundial 2026. El mediocampista inglés firmó un doblete que encaminó la clasificación de su selección con un triunfo por 3-2, pero fueron sus palabras y sus gestos los que terminaron conquistando a miles de aficionados mexicanos.

El gesto de Jude Bellingham tras vencer a México que dio la vuelta al mundo

Julian Finney - FIFA/FIFA via Getty Images

Después del encuentro sorprendió al dirigirse en español para reconocer el nivel de la Selección Mexicana para elogiar al equipo de Javier Aguirre y protagonizó uno de los momentos más emotivos de la noche al intercambiar su camiseta con Gilberto Mora y abrazar a varios futbolistas mexicanos.

Fueron una amenaza constante, atacando en profundidad y llevando el balón al área. Tienen jugadores realmente buenos. [...] Juegan con ese enorme corazón por el que esta parte del mundo es tan conocida.
Jude Bellingham
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Getty Images.

Sus palabras reflejaban el respeto que sentía por el rival y por el escenario donde se disputaría uno de los partidos más esperados del torneo. Lejos de cambiar su discurso tras conseguir la victoria, Bellingham volvió a destacar el nivel de la Selección Mexicana durante la conferencia de prensa.

En un país tan increíble, tanto por su pasión por el futbol como por todo lo que representa. Sí, fue un partido realmente, realmente difícil.
Jude Bellingham
Jude Bellingham elogió a la Selección en español y dio una lección de deportividad tras eliminarla

Michael Steele/Getty Images

El mediocampista abrió el camino para Inglaterra con dos anotaciones que cambiaron el rumbo del encuentro y volvió a demostrar por qué es considerado uno de los futbolistas más completos de su generación. Aunque México reaccionó y peleó hasta el último minuto, Inglaterra terminó imponiéndose por 3-2 para avanzar a los cuartos de final.

inglaterra futbolista Mundial Selección Mexicana
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
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