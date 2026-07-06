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¿Quiénes son las hermanas de Gilberto Mora y cómo apoyan a la estrella de la Selección Mexicana que podría ganar millones en Europa

Detrás del talento de Gilberto Mora hay una familia sólida, donde sus hermanas, Bárbara y Kamila Mora, forman parte clave de su círculo de apoyo constante.

Julio 06, 2026 • 
Melisa Velázquez
¿Quiénes son las hermanas de Gilberto Mora y cómo apoyan a la estrella de la Selección Mexicana que podría ganar millones en Europa

¿Quiénes son las hermanas de Gilberto Mora y cómo apoyan a la estrella de la Selección Mexicana que podría ganar millones en Europa

Getty Images

Solo tiene 17 años, pero Gilberto Mora ya se ha consolidado como una de las grandes revelaciones de la Selección Mexicana en el Mundial 2026, destacando por su talento y proyección internacional.

Y es que su extraordinario desempeño, ha generado un gran interés entre los aficionados, que ahora también desean conocer más sobre su vida personal y su entorno familiar, quienes no han dudado en acompañarlo desde sus inicios en el futbol.

Te podría interesar: Gilberto Mora “Morita": en qué equipo juega y en dónde estudia la nueva joya del futbol mexicano

¿Quiénes son Bárbara y Kamila? Ellas son las hermanas de Gilberto Mora

Gilberto Mora, mejor conocido como “Morita”, no se encuentra solo en su aventura Mundialista, pues además de haber contado con el apoyo de la Selección Mexicana, el mediocampista tiene el respaldo de su familia, pero sobre todo, de sus hermanas: Kamila y Bárbara, quienes han estado a su lado desde sus inicios en el futbol.

Y es que los tres hermanos provienen de una familia ligada al futbol gracias a su padre, el exfutbolista Gilberto Mora Olayo; sin embargo, a diferencia de su hermano Gilberto, Kamila y Bárbara han decidido mantener un perfil discreto y alejado de la exposición pública, enfocándose en una vida más privada.

Kamila Mora

Kamila es quien mantiene mayor actividad en las redes sociales, y gracias a ella, los aficionados pueden conseguir más información sobre “Morita”, pues a través de su perfil de TikTok, comparte momentos familiares y algunas publicaciones relacionadas con el paso de su hermano por el torneo más importante del futbol.

Algunas publicaciones revelan parte de sus entrenamientos y el desempeño que mantuvo su hermano durante su paso por el Mundial 2026 junto a la Selección Mexicana.

Bárbara Mora

Bárbara es la más reservada, prefiere mantener un perfil mucho más privado sobre su vida personal, y trata de evitar de hacer apariciones públicas; sin embargo, eso no le impide apoyar y motivar a su hermano en el ascenso de su carrera.

@kamilamora_

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♬ son original - Chacha 🌟

¿Quién es Gilberto Mora Olayo, el padre de Morita?

Gilberto Mora Olayo, padre del futbolista, fue jugador profesional que militó en equipos como Jaguares de Chiapas y Tiburones Rojos de Veracruz y, tras su retiro, se convirtió en entrenador de fuerzas básicas, siendo una pieza clave en el desarrollo deportivo de su hijo.

La disciplina, los valores y el respaldo de su familia han sido clave para que Gilberto Mora mantenga los pies en la tierra. Sus padres y sus hermanas, Kamila y Bárbara, lo apoyan de forma discreta mientras continúa brillando con la Selección Mexicana.

La millonaria fortuna que podría ganar Gilberto Mora en Europa

Gilberto Mora es una de las mayores promesas del fútbol mexicano y el tercer jugador mejor valorado del país, con una cotización de 10 millones de euros, según Transfermarkt.

Durante 2025, Gilberto se consolidó como titular de Xolos, ganó la Copa Oro y destacó en el Mundial Sub-20 con tres goles y un penal decisivo, logros que respaldan su creciente valor en el mercado.

Tras su paso por el Mundial 2026 con la Selección Mexicana, se espera que la proyección internacional de Morita llegue con el interés de clubes europeos, y todo apunta a que el valor de Gilberto seguirá aumentando.

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