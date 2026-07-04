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Personalidades

Lewis Hamilton confiesa lo enamorado que está de Kim Kardashian

El piloto británico de Fórmula 1, Lewis Hamilton sorprendió a sus seguidores al hablar públicamente sobre su relación con la empresaria Kim Kardashian, asegurando que atraviesa uno de los momentos más felices de su vida gracias al apoyo y compañía de la celeb

Julio 04, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
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Getty

Durante un evento con aficionados previo al Gran Premio de Gran Bretaña en Silverstone, Hamilton fue cuestionado sobre el notable cambio en su estado de ánimo y la felicidad que ha proyectado en los últimos meses. El siete veces campeón del mundo respondió de manera directa, atribuyendo parte de su bienestar a su relación con Kim Kardashian.

El piloto de Ferrari reconoció que la empresaria ha tenido un impacto positivo en su vida personal, afirmando que se siente “un hombre más feliz”, y destacando la importancia de contar con personas que lo apoyen tanto dentro como fuera de las pistas.

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Getty

Cabe recordar que los rumores sobre su relación comenzaron a cobrar fuerza después de que ambos fueron vistos durante eventos deportivos y sociales a inicios de este año. Posteriormente, hicieron apariciones públicas en la Super Bowl y después, Kim compartió momentos durante el Gran Premio de Mónaco, donde Kim acudió para apoyar al piloto británico.

En aquella carrera, Hamilton dedicó un gesto especial a Kim desde el podio, desde donde le envió un beso tras conseguir un destacado resultado con Ferrari.

Kim Kardashian Lewis Hamilton
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
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