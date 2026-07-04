Lewis Hamilton confiesa lo enamorado que está de Kim Kardashian
El piloto británico de Fórmula 1, Lewis Hamilton sorprendió a sus seguidores al hablar públicamente sobre su relación con la empresaria Kim Kardashian, asegurando que atraviesa uno de los momentos más felices de su vida gracias al apoyo y compañía de la celeb
Durante un evento con aficionados previo al Gran Premio de Gran Bretaña en Silverstone, Hamilton fue cuestionado sobre el notable cambio en su estado de ánimo y la felicidad que ha proyectado en los últimos meses. El siete veces campeón del mundo respondió de manera directa, atribuyendo parte de su bienestar a su relación con Kim Kardashian.
El piloto de Ferrari reconoció que la empresaria ha tenido un impacto positivo en su vida personal, afirmando que se siente “un hombre más feliz”, y destacando la importancia de contar con personas que lo apoyen tanto dentro como fuera de las pistas.
Cabe recordar que los rumores sobre su relación comenzaron a cobrar fuerza después de que ambos fueron vistos durante eventos deportivos y sociales a inicios de este año. Posteriormente, hicieron apariciones públicas en la Super Bowl y después, Kim compartió momentos durante el Gran Premio de Mónaco, donde Kim acudió para apoyar al piloto británico.
En aquella carrera, Hamilton dedicó un gesto especial a Kim desde el podio, desde donde le envió un beso tras conseguir un destacado resultado con Ferrari.