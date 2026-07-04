Timbiriche tendrá serie biográfica: ViX prepara “Rompecabezas” una producción sobre la historia del icónico grupo mexicano

La plataforma de streaming ViX confirmó el desarrollo de “Rompecabezas”, una serie biográfica inspirada en la trayectoria de Timbiriche, el fenómeno musical que marcó generaciones en México y América Latina.

La producción retratará el nacimiento, ascenso y consolidación del grupo creado en 1981, cuya influencia trascendió la música para convertir a varios de sus integrantes en algunas de las figuras más importantes del espectáculo mexicano.

De acuerdo con información revelada por ViX, la serie abordará los inicios de Timbiriche, sus años de mayor éxito, las relaciones entre sus integrantes y el impacto cultural que tuvo la agrupación durante las décadas de los ochenta y noventa. La producción buscará recrear la época dorada del pop mexicano y el fenómeno juvenil que representó el grupo.

La plataforma también presentó un primer vistazo del elenco que dará vida a algunos de los integrantes más emblemáticos del grupo. Entre los nombres confirmados destacan:

Macarena García como Sasha Sokol

Jesusa Ochoca como Alix Bauer

Andrea Chaparro como Mariana Garza

Michael Ronda como Diego Schoening

El reparo también incluye a Osvaldo Benavides, Alberto Guerra, Sebastián Poza, Luis de la Rosa, Michelle Pellicer y Sol Wainer, entre otros.