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Timbiriche tendrá serie biográfica: ViX prepara “Rompecabezas” una producción sobre la historia del icónico grupo mexicano

La historia de una de las agrupaciones más importantes del pop en español llegará a la pantalla

Julio 04, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
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La plataforma de streaming ViX confirmó el desarrollo de “Rompecabezas”, una serie biográfica inspirada en la trayectoria de Timbiriche, el fenómeno musical que marcó generaciones en México y América Latina.

La producción retratará el nacimiento, ascenso y consolidación del grupo creado en 1981, cuya influencia trascendió la música para convertir a varios de sus integrantes en algunas de las figuras más importantes del espectáculo mexicano.

De acuerdo con información revelada por ViX, la serie abordará los inicios de Timbiriche, sus años de mayor éxito, las relaciones entre sus integrantes y el impacto cultural que tuvo la agrupación durante las décadas de los ochenta y noventa. La producción buscará recrear la época dorada del pop mexicano y el fenómeno juvenil que representó el grupo.

La plataforma también presentó un primer vistazo del elenco que dará vida a algunos de los integrantes más emblemáticos del grupo. Entre los nombres confirmados destacan:

Macarena García como Sasha Sokol
Jesusa Ochoca como Alix Bauer
Andrea Chaparro como Mariana Garza
Michael Ronda como Diego Schoening

El reparo también incluye a Osvaldo Benavides, Alberto Guerra, Sebastián Poza, Luis de la Rosa, Michelle Pellicer y Sol Wainer, entre otros.

Timbiriche
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
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