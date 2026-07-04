Qué significa “Aquí no es así”, de Caifanes; la canción que se convirtió en himno previo al México vs Inglaterra

La canción, lanzada en 1994, se transformó en cuestión de días en el himno no oficial de la afición mexicana, al grado de que la propia Selección Nacional utilizó el tema de un video oficial y envió un mensaje directo a la legendaria agrupación.

El fenómeno comenzó en redes sociales, donde aficionados mexicanos comenzaron a compartir videos y ediciones con imágenes de la Selección acompañadas por el tema de Caifanes, en respuesta a la tradicional identificación de Inglaterra con Wonderwall, de Oasis. La tendencia creció rápidamente hasta llegar a las cuentas oficiales del combinado nacional.

La canción forma parte del álbum El nervio del volcán, publicado en 1994, y fue escrita por Saúl Hernández, Alejandro Marcovich y Alfonso André. Aunque su letra admite diversas interpretaciones, Alejandro ha explico que el tema buscaba enfatizar la diferencia entre los invasores y los conquistados en territorio mexicano.

La canción aborda temas como la identidad, la resistencia cultural y la defensa de las raíces mexicanas frente a las imposiciones externas, como una declaración de pertenencia y de rechazo a la pérdida de identidad, razón por la cual miles de aficionados la adoptaron como símbolo previo al enfrentamiento contra Inglaterra.

Después de que los aficionados viralizaron el tema en las plataformas de internet, la cuenta oficial de la Selección Mexicana publicó un video motivacional con imágenes del equipo, de la afición y de lugares emblemáticas del país acompañado por “Aquí no es así”. El mensaje fue acompañado por la frase: “Aquí no es asiiiii... vamos juntos”.