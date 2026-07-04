Taylor Swift y Travis Kelcen hacen guiño a “Blank Space” en su boda

Uno de los momentos más comentados surgió gracias a la cantante country Maren Morris, quien compartió en redes sociales un elegante recuerdo entregado a los invitados durante la celebración de este fin de semana en Nueva York.

El detalle que llamó la atención fue un delicado pañuelo de color marfil con encaje, bordado con las iniciales entrelazadas de los recién casados, la fechas de la ceremonia y “New York City”. Sin embargo, el elemento más significativo fue la inclusión de la frase “So it’s gonna be forever...”, una referencia directa a la canción “Blank Space”, uno de los mayores éxitos de Swift y una canción que el propio Kelce ha mencionado como una de sus favoritas del repertorio de la artista.

La foto fue publicada por Maren Morris en una serie de imágenes compartidas desde la boda, permitiendo a los fans descubrir este emotivo guiño musical que la pareja decidió incorporar en uno de los días más importantes de sus vidas. El pañuelo también incluía un monograma especial con dos letras “T”, unidas por un corazón.