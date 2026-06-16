Ellos son los hijos de Memo Ochoa y Karla Mora: su familia e historia de amor

La historia de amor entre Memo Ochoa y Karla Mora comenzó en 2009, cuando fueron presentados por amigos en común. Desde entonces, la pareja ha construido una sólida familia que ha acompañado al arquero mexicano durante su exitosa carrera por Europa y con la Selección Mexicana. El 8 de julio de 2017 contrajeron matrimonio.

IG: Karla Mora.

Él es una de las figuras más emblemáticas del futbol mexicano, pero fuera de las canchas su papel más importante es el de padre. El arquero comparte una sólida historia de amor con Karla Mora, con quien ha formado una familia integrada por tres hijos: Lucciana, Guillermo Jr. y Karla.

Un padre de familia

La mayor de los hermanos es Lucciana Ochoa, nacida en febrero de 2013 en Francia. Recientemente conmovió al público al dedicarle una emotiva carta a su padre, en la que recordó los sacrificios que ha realizado para representar a México dentro y fuera de la cancha.

IG: Karla Mora.

Dos años después llegó Guillermo Ochoa Jr., nacido en abril de 2015 en Málaga, España. El hijo del guardameta ha crecido rodeado del ambiente futbolístico que ha marcado la vida de su familia. La menor es Karla Ochoa, quien nació en mayo de 2019 en Bélgica. Aunque sus padres suelen mantener la privacidad de sus hijos, en ocasiones comparten algunos momentos familiares que reflejan la estrecha relación que mantienen.

Sus 3 hijos llevan la playera de la Selección Mexicana. IG: Memo Ochoa.

A lo largo de los años, Karla Mora y sus hijos se han convertido en el principal apoyo de Memo Ochoa, acompañándolo en cada etapa de una carrera que lo consolidó como una leyenda de la Selección Mexicana. La familia ha acompañado a Ochoa a lo largo de su trayectoria por distintos países de Europa, adaptándose a las exigencias de su carrera.