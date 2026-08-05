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Bella Thorne revela que ella y Zendaya fueron enfrentadas durante su etapa en Disney

La actriz recordó cómo los adultos fomentaban una rivalidad entre ambas cuando protagonizaban Shake It Up y confesó que una conversación privada cambió para siempre su relación.

Agosto 05, 2026 • 
Tania Franco
Bella Thorne revela que ella y Zendaya fueron enfrentadas durante su etapa en Disney

Steve Granitz/WireImage

Bella Thorne volvió a hablar de uno de los momentos más complicados de su carrera durante su paso por Disney Channel. En una entrevista para el pódcast Call Her Daddy, la actriz reveló que, mientras protagonizaba Shake It Up junto a Zendaya, ambas fueron enfrentadas constantemente por personas de su entorno, pese a que apenas tenían 12 años.

¿Una rivalidad con Zendaya?

La actriz explicó que durante los primeros años de la serie existía un ambiente que las hacía competir entre sí. Según contó, los adultos alrededor de ellas alimentaban esa rivalidad, algo que hoy considera difícil de comprender.

Vuelves a ver esa situación y piensas: Dios mío, tenían 12 años. Ustedes eran los adultos. ¿Qué les pasaba?
Bella Thorne
Bella Thorne revela que ella y Zendaya fueron enfrentadas durante su etapa en Disney

Alberto E. Rodriguez/Getty Images

La conversación que cambió su amistad

Bella reveló que el momento decisivo ocurrió durante las grabaciones del crossover entre Shake It Up y Good Luck Charlie. Ella y Zendaya decidieron alejarse del set para tener una conversación sincera sobre todo lo que estaban viviendo.

La situación se volvió muy complicada. Llegó un momento en el que nos escapamos a otro set para hablar sinceramente sobre todo lo que estaba pasando entre nosotras. Lo resolvimos y fue un momento realmente hermoso.
Bella Thorne
Bella Thorne revela que ella y Zendaya fueron enfrentadas durante su etapa en Disney

Michael Buckner/Getty Images

La actriz describió ese encuentro como una de las conversaciones “más genuinas de chica a chica” que ha tenido. Ambas hablaron de cómo se sentían y de la manera en que las personas a su alrededor intentaban ponerlas en contra de la otra. Ese diálogo les permitió dejar atrás los malentendidos y construir una amistad mucho más sólida.

Aunque Bella ya había mencionado en otras ocasiones que durante la primera temporada de Shake It Up no eran amigas debido a la competencia que existía entre ambas, esta es la primera vez que profundiza en cómo esa presión provenía de los adultos responsables de la producción y del entorno de Disney.

Zendaya Bella Thorne
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
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