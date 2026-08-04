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Así era la vida de Georgina Rodríguez antes de conocer a Cristiano Ronaldo

Antes de Cristiano Ronaldo, la vida de Georgina Rodríguez estuvo marcada por la sencillez, el esfuerzo y la búsqueda de nuevas oportunidades.

Agosto 04, 2026 • 
Melisa Velázquez
Así era la vida de Georgina Rodríguez antes de conocer a Cristiano Ronaldo

Así era la vida de Georgina Rodríguez antes de conocer a Cristiano Ronaldo

Getty Images

Aunque hoy es una de las mujeres más conocidas del mundo, protagonista de una serie documental, referente de moda y pareja de Cristiano Ronaldo, la vida de Georgina Rodríguez estaba muy alejada de los lujos y la exclusividad.

La historia de Georgina cambió por completo tras conocer al futbolista, dando inicio a una nueva etapa marcada por la fama, la moda y el éxito internacional, donde ahora se desempeña como celebridad y empresaria.

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La infancia de Georgina Rodríguez

Aunque nació en Buenos Aires, Argentina, el 27 de enero de 1994, Georgina Rodríguez creció casi toda su vida en España. Tras mudarse con su madre y su hermana a Aragón, vivió una infancia humilde y enfrentó dificultades económicas, una etapa que ella misma recordó en su documental Soy Georgina.

Desde pequeña, Geo mostró interés por el mundo de la moda y el baile, y durante su adolescencia estudió danza y ballet, lo que dio a paso a imaginar un futuro relacionado con la belleza y el estilo.

Aunque su entorno era humilde, siempre tuvo claro que quería trabajar duro para conseguir sus metas, uno de sus primeros empleos fue en Massimo Dutti; sin embargo, más tarde decidió mudarse a Londres con la intención de aprender inglés mientras trabajaba como niñera.

Finalmente decidió regresar a Madrid, donde consiguió empleo como dependienta en Gucci, en una de las calles más lujosas y exclusivas de la ciudad, y donde conoció a Cristiano Ronaldo, lo que finalmente le cambió la vida.

¿Quiénes son los padres de Georgina Rodríguez?

Aunque Georgina mencionó a su madre durante una visita a Jaca, ha mantenido en privado gran parte de la historia de su familia, una decisión que en ocasiones le ha generado críticas y polémica.

Su madre, Ana María Hernández, es originaria de Murcia, España, y fue quien se hizo cargo de Georgina y de su hermana Ivana, especialmente después de que se establecieran en Jaca, Huesca; sin embargo, la socialité ha preferido mantener sus lazos familiares en privado.

Su padre, Jorge Rodríguez, que es de origen argentino, llevó una vida polémica y de la que supuestamente Georgina se siente avergonzada, pues pasó varios años en prisión por delitos relacionados con el tráfico de drogas en España.

Tras salir de prisión, el padre de Georgina regresó a Argentina, donde murió debido a una embolia a los 70 años, y aunque la prometida de Cristiano lo llegó a mencionar en sus redes, no profundizó en el tema.

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