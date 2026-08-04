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Los misteriosos anillos de Gigi Hadid y Bradley Cooper que desataron rumores de matrimonio en París

¿Gigi Hadid y Bradley Cooper se casaron en secreto? Esto es lo que se sabe sobre los anillos que usaron durante un paseo en París.

Agosto 04, 2026 • 
Melisa Velázquez
Los misteriosos anillos de Gigi Hadid y Bradley Cooper que desataron rumores de matrimonio en París

Los misteriosos anillos de Gigi Hadid y Bradley Cooper que desataron rumores de matrimonio en París

Getty Images

Gigi Hadid y Bradley Cooper comenzaron su romance en octubre de 2023 y, desde entonces, se han convertido en una de las parejas más sólidas de Hollywood, y a pesar de la atención mediática que los rodea, ambos han elegido mantener su relación en la intimidad, con pocas apariciones públicas y lejos de los reflectores.

Sin embargo, recientemente la pareja volvió a estar en el centro de la atención tras surgir rumores de una posible boda secreta, pues durante un paseo por París, ambos fueron vistos luciendo anillos en el dedo anular de la mano izquierda.

Gigi Hadid y Bradley Cooper desatan rumores de matrimonio durante un paseo en París

La modelo, de 31 años, y el actor, de 51, desataron rumores de matrimonio después de ser fotografiados luciendo lo que parecían ser alianzas en el dedo anular de la mano izquierda durante un paseo por París el lunes 3 de agosto.

La pareja fue captada caminando de la mano y mostrando una actitud relajada mientras disfrutaban de la ciudad. Ambos llevaban botellas de agua a juego, ropa deportiva y gafas de sol, pero fueron los misteriosos anillos los que rápidamente acapararon todas las miradas.

Hasta el momento, Gigi Hadid y Bradley Cooper no han confirmado una boda ni han explicado el significado de los anillos que lucieron en París, las fotografías son la única pista que ha alimentado los rumores, aunque no existe información oficial que confirme un supuesto matrimonio o algún tipo de compromiso.

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Los misteriosos anillos de Gigi Hadid y Bradley Cooper que desataron rumores de matrimonio en París

Instagram/@gigihadid

Historia de amor de Gigi Hadid y Bradley Cooper

Los primeros rumores de romance entre Gigi Hadid y Bradley Cooper surgieron en octubre de 2023, cuando fueron vistos compartiendo una cena en el restaurante Via Carota, en el West Village de Nueva York.

Aunque durante meses mantuvieron su relación en privado, la pareja confirmó públicamente su vínculo en mayo de 2025, cuando la modelo compartió en Instagram una fotografía en la que aparecía besando al actor durante la celebración de su cumpleaños número 30.

Poco después, Hadid habló por primera vez sobre su relación en una entrevista con Vogue, donde describió su romance con el actor como una conexión “muy romántica y feliz”.

La modelo reconoció que, pese a los retos de mantener una relación bajo la mirada pública, ambos han encontrado un equilibrio basado en el respeto, el apoyo mutuo y el crecimiento personal.

Tanto Cooper como Hadid comparten la experiencia de la maternidad y paternidad, la modelo es madre de Khai, de 5 años, fruto de su relación con el cantante Zayn Malik, mientras que el actor tiene a Lea De Seine, de 9 años, junto a su expareja Irina Shayk.

De acuerdo con fuentes cercanas a la pareja, sus hijos también han convivido en algunas ocasiones, lo que refleja la importancia que ambos dan a construir una relación en armonía con sus respectivas familias.

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Gigi Hadid Bradley Cooper
Melisa Velázquez
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