El savoir-faire francés de ERES Paris llega a México

Elaboradas en el estudio parisino, estas prendas encarnan una maestría artesanal única; reflejo de un savoir-faire excepcional creado para acompañar a las mujeres en su día a día. Desde 1968, ERES viste a las mujeres para cada momento de la vida con prendas únicas, atemporales y responsables en las que la belleza y el bienestar se funden en uno.

Un referente de la excepcional maestría, creatividad y elegancia francesas. El estilo de ERES logra un equilibrio entre el minimalismo y el refinamiento, entre la elegancia y la relajación. Las siluetas de estética clásica crean líneas atemporales que encarnan la elegancia francesa. El vestuario de ERES es versátil; sus creaciones se pueden llevar con total libertad, según se desee. ERES encarna un lujo para una misma, un lujo íntimo, un manifiesto del cuerpo y una declaración de estilo.

ERES perpetúa su savoir-faire a través de un estudio creativo situado a las afueras de París, dentro del 19M, un espacio fundado por CHANEL para reunir y apoyar los Métiers d’Art, preservar la artesanía tradicional y fomentar la innovación artesanal. Este entorno promueve un diálogo constante entre tradición y modernidad, permitiendo a la Maison mantener un control total sobre su proceso creativo, desde el primer boceto hasta el prototipo final.

Dirigido por Marie-Paule Minchelli, Directora Creativa de ERES, el equipo de patronistas, desarrolladores y técnicos aborda cada diseño como una pieza de arquitectura textil, donde el equilibrio de la forma y la perfección del acabado se afinan hasta el último milímetro. Esta independencia convierte a ERES en una de las pocas Maisons que diseña sus colecciones con un enfoque tan integrado y artesanal.

Descubriendo Swimwear SS26 Collection

ERES ha redefinido el lujo en trajes de baño con una propuesta que combina la elegancia francesa, el diseño minimalista y una confección excepcional. Sus siluetas atemporales realzan la figura y acompañan el movimiento del cuerpo con naturalidad, ofreciendo comodidad y sofisticación en cada pieza. Con más de 50 años de savoir-faire francés, los trajes de baño y bikinis de ERES son confeccionados en Francia con tejidos exclusivos que se adaptan como una segunda piel, brindando un ajuste impecable y gran resistencia. El resultado es un lujo discreto y funcional que celebra la libertad, la confianza y la belleza del cuerpo femenino.

Con más de 50 años de savoir-faire francés, los trajes de baño y bikinis de ERES son confeccionados en Francia con tejidos exclusivos que se adaptan como una segunda piel, brindando un ajuste impecable y gran resistencia. El resultado es un lujo discreto y funcional que celebra la libertad, la confianza y la belleza del cuerpo femenino. Allí donde las palmeras velan por las aguas tranquilas. Una brisa ligera. Una sombra danzante. Las siluetas se vuelven flexibles, etéreas como el lino. Los tejidos narran la travesía: lino fluido, piel suave tul calado.

Sobre la colección SS26, hace alusión a una estación de equilibrio entre el interior y el exterior, el movimiento y el descanso, el cuerpo y la mente. Un soplo cálido atraviesa el invierno.