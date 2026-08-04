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5 cosas que debes saber de House of the Dragon: cuándo se estrena la temporada 4 en HBO

House of the Dragon se ha consolidado como una de las series más exitosas del HBO y del universo de Game of Thrones

Agosto 04, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
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Mientras la tercera temporada está por llegar a su desenlace, la cadena ya confirmó que la historia de la guerra civil Targaryen tendrá una cuarta y última temporada, la cual pondrá fin a la adaptación de Fire & Blood, de George R. R Martín.

Si eres fan de Westeros, estas son cinco cosas que debes saber sobre la producción:

1. La temporada 4 ya está confirmada

HBO renovó oficialmente House of The Dragon, para una cuarta temporada incluso antes del estreno de la tercera. Además, la compañía confirmó que será la última entrega de la serie, con la que concluirá la historia de la Danza de los Dragones.

2. ¿Cuándo se estrena la temporada 4?

Aunque HBO aún no ha anunciado un día exacto de estreno, la cadena prevé que la temporada 4 llegue en 2028, una vez que concluya la producción prevista para iniciar en 2027. Esto significa que los seguidores deberán esperar aproximadamente dos años para conocer el desenlace definitivo del conflicto entre los Targaryen.

3. Será el final de la historia

El showrunner Ryan Condal confirmó que la cuarta temporada cerrará la adaptación televisiva de la guerra civil entre los Targaryen. En ella se resolverán los destinos de personajes como Rhaenyra Targaryen, Daemon Targaryen, Alicent Hightower, Aegon II y Aemond, protagonistas del conflicto por el Trono de Hierro

4. La tercera temporada prepara las batallas más importantes

La tercera temporada ha acercado la historia a algunos de los enfrentamientos más decisivos narrados por George R. R Martín en Fire & Blood. El final de esta entrega dejará preparado el camino para la guerra definitiva que se desarrollará en la cuarta temporada

5. El universo de Game of Thrones continuará

Aunque House of the Dragon terminará con su cuarta temporada, HBO seguirá expandiendo el universo creado por George R. R Martín. Entre los proyectos ya confirmados destacan A Knight of the Seven Kingdoms y otros desarrollos ambientados en Westeros

House of the Dragons
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
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