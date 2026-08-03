Revista
Síguenos en:
Entretenimiento

De qué trata “Yo soy Rocky”, la película que revela la verdadera lucha de Sylvester Stallone

A casi 50 años del estreno de Rocky, la historia detrás de una de las películas más icónicas del cine llegará a la pantalla grande con “Yo soy Rocky”, un drama biográfico que muestra la batalla personal y profesional que enfrentó Sylvester Stallone para hacer realidad el proyecto que cambió su vida y revolucionó Hollywood

Agosto 03, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
yo-soy-rocky-peliculajpeg

La cinta, dirigida por el ganador del Óscar Peter Farrelly, promete revelar cómo un actor desconocido, sin dinero y rechazado por la industria, se convirtió en una de las mayores estrellas del cine de acción.

La película no cuenta la historia del boxeador ficticio Rocky Balboa, sino la del propio Sylvester Stallone antes de alcanzar la fama.

Sigue al joven actor mientras enfrenta una profunda crisis económica, lucha por conseguir trabajo en Hollywood y escribe el guion de Rocky inspirado en el combate entre Muhammad Ali y Chuck Wepner. Sin embargo, el mayor obstáculo llega cuando los estudios aceptan comprar el libreto, pero únicamente con la condición de que otro actor interpretara al protagonista.

yo-soy-rocky.jpeg

Lejos de aceptar una importante oferta económica, Stallone se negó a vender su historia si él no podía interpretar a Rocky Balboa, una decisión que puso en riesgo su futuro, pero que terminó cambiando para siempre la historia del cine.

El tráiler muestra a un Stallone decidió a demostrar que nadie mejor que él podía dar vida al personaje que había creado. La película retrata los sacrificios que realizó para perseguir su sueño, incluyendo los problemas económicos que enfrentó mientras intentaba convencer a los productores de apostar por un actor completamente desconocido.

La producción busca mostrar que la verdadera historia de Stallone fue tan inspiradora como la del propio Rocky Balboa: un hombre que escuchó incontables “no” antes de conseguir una oportunidad para demostrar su talento.

El encargado de dar vida al joven Sylvester Stallone es Anthony Ippolito, conocido por interpretar a Al Pacino en la miniserie The Offer. Sylvester declaró que no participó en el desarrollo de la cinta y expresó su sorpresa por la realización del biopic.

Amazon MGM Studios estrenará de forma limitada en Estados Unidos el 6 de noviembre de este año, antes de ampliar su exhibición semanas después para conmemorar el 50 aniversario del estreno de Rocky.

Sylvester Stallone Yo soy Rocky
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
Relacionadas
Las manifestaciones de Tom Holland que sí se cumplieron: de Zendaya a Christopher Nolan
Entretenimiento
Las manifestaciones de Tom Holland que sí se cumplieron: de Zendaya a Christopher Nolan
Agosto 03, 2026
 · 
Tania Franco
Ariana Grande anuncia una pausa y la actriz Jameela Jamil lanza una preocupante advertencia
Entretenimiento
Ariana Grande anuncia una pausa y la actriz Jameela Jamil lanza una preocupante advertencia
Agosto 03, 2026
 · 
Tania Franco
Las emotivas palabras de Harry Styles en México que recordó a Liam Payne y su compromiso con Zoë Kravitz
Entretenimiento
Las emotivas palabras de Harry Styles en México que recordó a Liam Payne y su compromiso con Zoë Kravitz
Agosto 02, 2026
 · 
Tania Franco
¿Quién es Fede Vigevani? Su fortuna, récords y cómo se convirtió en el rey de YouTube en español
Entretenimiento
Ella es Nicole García, la única novia pública que ha tenido Fede Vigevani
Agosto 02, 2026
 · 
Tania Franco
Hasta el Fin del Mundo" href="https://www.caras.com.mx/entretenimiento/nos-enamoramos-escribiendo-el-guion-la-historia-real-detras-de-hasta-el-fin-del-mundo" > hasta el fin del mundo - Película - Aislinn Derbez - Mauricio Ochmann
Entretenimiento
“Nos enamoramos escribiendo el guion": la historia real detrás de Hasta el Fin del Mundo
En entrevista con CARAS, Emiliano Castro el comparte cómo el amor cambió su vida, lo llevó de vuelta al cine y dio origen a su primera película, protagonizada por Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann. Desde el primer día, hasta el detrás de un guión que tardó diez años en cobrar vida.
Agosto 01, 2026
 · 
Tania Franco
Taylor Swift y su millonario imperio inmobiliario: así son las lujosas propiedades que ha acumulado
Entretenimiento
Taylor Swift y su millonario imperio inmobiliario: así son las lujosas propiedades que ha acumulado
Taylor Swift ha invertido millones de dólares en exclusivas propiedades ubicadas en algunas de las zonas más cotizadas de Estados Unidos.
Agosto 02, 2026
 · 
Melisa Velázquez
La actriz mexicana que conquistó el corazón de Leonardo DiCaprio y se convirtió en su amor platónico
Entretenimiento
La actriz mexicana que conquistó el corazón de Leonardo DiCaprio y se convirtió en su amor platónico
La vida sentimental de Leonardo DiCaprio siempre ha generado curiosidad, pero pocos saben que una actriz mexicana también logró cautivarlo con su belleza.
Agosto 01, 2026
 · 
Melisa Velázquez
ricky-martin.JPG
Entretenimiento
Ricky Martin conquista la Ciudad de México con un rotundo sold out
El artista ofreció una noche inolvidable ante 20 mil pesonas en el Estadio Fray Nano como parte del inicio de su gira por México
Marzo 16, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez