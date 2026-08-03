De qué trata “Yo soy Rocky”, la película que revela la verdadera lucha de Sylvester Stallone

La cinta, dirigida por el ganador del Óscar Peter Farrelly, promete revelar cómo un actor desconocido, sin dinero y rechazado por la industria, se convirtió en una de las mayores estrellas del cine de acción.

La película no cuenta la historia del boxeador ficticio Rocky Balboa, sino la del propio Sylvester Stallone antes de alcanzar la fama.

Sigue al joven actor mientras enfrenta una profunda crisis económica, lucha por conseguir trabajo en Hollywood y escribe el guion de Rocky inspirado en el combate entre Muhammad Ali y Chuck Wepner. Sin embargo, el mayor obstáculo llega cuando los estudios aceptan comprar el libreto, pero únicamente con la condición de que otro actor interpretara al protagonista.

Lejos de aceptar una importante oferta económica, Stallone se negó a vender su historia si él no podía interpretar a Rocky Balboa, una decisión que puso en riesgo su futuro, pero que terminó cambiando para siempre la historia del cine.

El tráiler muestra a un Stallone decidió a demostrar que nadie mejor que él podía dar vida al personaje que había creado. La película retrata los sacrificios que realizó para perseguir su sueño, incluyendo los problemas económicos que enfrentó mientras intentaba convencer a los productores de apostar por un actor completamente desconocido.

La producción busca mostrar que la verdadera historia de Stallone fue tan inspiradora como la del propio Rocky Balboa: un hombre que escuchó incontables “no” antes de conseguir una oportunidad para demostrar su talento.

El encargado de dar vida al joven Sylvester Stallone es Anthony Ippolito, conocido por interpretar a Al Pacino en la miniserie The Offer. Sylvester declaró que no participó en el desarrollo de la cinta y expresó su sorpresa por la realización del biopic.

Amazon MGM Studios estrenará de forma limitada en Estados Unidos el 6 de noviembre de este año, antes de ampliar su exhibición semanas después para conmemorar el 50 aniversario del estreno de Rocky.