Katy Perry y Justin Trudeau formalizan su relación y ya planean construir un hogar juntos

Tras un año de relación, Katy Perry y Justin Trudeau están listos para dar un nuevo paso en su historia de amor, pues después de compaginar sus ajetreadas agendas profesionales, la pareja parece preparada para construir una relación más estable.

De acuerdo con nuevos reportes, Katy y Justin piensan aprovechar el mes de agosto para establecerse y encontrar un equilibrio que beneficie también a sus respectivas familias, pues ahora lo que buscan como pareja, es estabilidad.

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Los planes de Katy Perry y Justin Trudeau para vivir juntos y formar una familia

De acuerdo con información de Us Weekly, Katy y Justin quieren bajar el ritmo, dejar los constantes viajes de lado y por fin poder crear una estabilidad y una vida familiar mucho más estable que también beneficie a sus hijos.

“La idea es estabilizarse y tener un tiempo libre en agosto para definir la estructura de su relación, echar raíces y encontrar un ritmo adecuado. Quieren asegurarse de que exista un sistema estable para criar a sus hijos”.

En las últimas semanas, Katy y Justin habrían disfrutado de tiempo juntos en Europa acompañados de sus hijos, avanzando en la integración de sus familias mientras fortalecen su relación.

Katy tiene a la pequeña Daisy de 5 años, que comparte con su ex, el actor Orlando Bloom, mientras que Trudeau, comparte a Xavier, Ella-Grace y Hadrien, con su exesposa Sophie Grégoire.

La vida que Justin Trudeau quiere construir con Katy Perry

El medio asegura que Justin esperaba llevar una vida mucho más tranquila tras dejar el cargo de primer ministro de Canadá; sin embargo, Katy llegó para poner su vida de cabeza, comenzando una nueva etapa llena de emociones, pero también inesperada.

“Compró una casa, regresó a Montreal y aún no se ha instalado del todo debido a su relación y al nuevo entorno en el que viven”.

Justin desea construir una vida familiar en esa casa, con Katy y la pequeña Daisy incluidas, y los amigos de ambos desean que su relación se siga fortaleciendo y creciendo, pues creen que los dos se hacen bien juntos.

“Todos los apoyan, pero necesitan asentarse un poco, así que ese es el plan. Todos los que los conocen desean que su relación funcione”.

Justin Trudeau mostró a Katy Perry la casa en la que quiere vivir con ella Instagram/@katyperry

Así se está integrando Katy Perry al entorno familiar de Justin Trudeau

De acuerdo con Us Weekly, Katy ya convive sin problemas con la familia de Justin, sobre todo con sus hijos, una fuente reveló al portal que la cantante ya ha comenzado a dar buenos consejos a Xavier, quien busca hacer una carrera en la industria musical.

“Ella lo está asesorando sobre cómo tener más atractivo para el público pop. Él ha estado pasando tiempo con ella y su padre durante esta etapa de la gira”.

Por otra parte, Katy también ha tratado de investigar sobre la cultura canadiense, y eso le encanta a Justin, pues siente que pueden hablar el mismo idioma.

“Ella compra ropa de diseñadores de Quebec. A Justin le llena de orgullo que ella quiera experimentar su cultura lo máximo posible. Quiere integrarse en su cultura, y para ella es importante que él se sienta orgulloso. Él está aprendiendo mucho de ella y ella está aprendiendo mucho de él”.

Con el final de la gira de Katy cerca, la pareja planea aprovechar esta etapa para construir una vida en común y fortalecer la relación que han consolidado durante el último año.