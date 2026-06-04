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Así será la casa en la que Katy Perry vivirá con Justin Trudeau

Entre Canadá y California, Justin Trudeau ya planea cómo será su futuro con Katy Perry, tras un año de relación.

Junio 04, 2026 • 
Melisa Velázquez
Justin Trudeau mostró a Katy Perry la casa en la que quiere vivir con ella

Justin Trudeau mostró a Katy Perry la casa en la que quiere vivir con ella

Instagram/@katyperry

Fue durante el verano de 2025 cuando Katy Perry y Justin Trudeau iniciaron un inesperado pero apasionado romance, desde entonces, la pareja ha sido vista en distintas ocasiones compartiendo momentos de complicidad y afecto.

Ahora, todo apunta a que la relación está entrando en una nueva etapa, pues de acuerdo con diversos medios internacionales, Katy y Justin ya estarían hablando de planes a largo plazo y comenzando a proyectar cómo será su futuro juntos.

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Justin Trudeau mostró a Katy Perry la casa en la que quiere vivir con ella

Una fuente cercana a la pareja compartió con el medio Us Weekly, que el exprimer ministro canadiense de 54 años, ya le mostró a la cantante de 41, la nueva residencia que adquirió en Montreal, un lugar que imagina como parte de su vida juntos en el futuro.

Justin le está enseñando a Katy su nueva casa, donde quiere que viva parte del año con él”, reveló una fuente al medio.

La propiedad, ubicada en el exclusivo barrio de Outremont, en Montreal, fue comprada a principios de año y tiene un valor estimado de 3.1 millones de dólares, cuenta con siete dormitorios, cinco baños, una oficina sofisticada y un lujoso salón de baile, entre otras amenidades de lujo.

Se extiende por 4.965 pies cuadrados y está situado en un terreno de 1.672 pies cuadrados, oculto por una valla metálica, árboles maduros y varios arbustos, lo que lo convierte en el refugio romántico perfecto para Katy y Justin.

La propiedad cuenta con acceso privado, garaje para dos vehículos y una escalera de piedra. Además, Trudeau estaría realizando importantes renovaciones, con contratistas trabajando actualmente en la residencia.

Se dice que estas remodelaciones, estarían pensadas para que Justin y Katy puedan integrar a sus familias en un solo hogar: “Es lo suficientemente grande para una familia reconstituida, y está en un barrio prestigioso donde él solía vivir”.

Katy Perry tendrá que dividir su vida entre California y Canadá

De acuerdo con la misma fuente, Katy podría mantener su vida principalmente en Montecito, California, debido a que comparte su hija Daisy con el actor Orlando Bloom, pues desea que su hija siga compartiendo tiempo con su padre.

Orlando y Katy tienen un buen ritmo en lo que respecta a la crianza compartida, así que ahí es donde Katy pasa la mayor parte del tiempo, a menos que esté de gira”, aseguró la fuente a Us Weekly.

Sin embargo, a pesar de la distancia, Katy y Justin han logrado encontrar el equilibrio en su relación, por lo que no hay dudas de que será muy sólida y exitosa en el futuro.

Han encontrado un ritmo que funciona y se esfuerzan por verse tan a menudo como sea posible”.

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