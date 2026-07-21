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Justin Bieber y Hailey revelan los retos de salud que enfrentan durante la crianza de su hijo Jack

Convertirse en padres ha sido una de las experiencias más importantes para Justin Bieber y Hailey Bieber, pero también una etapa marcada por importantes desafíos de salud.

Julio 21, 2026 • 
Melisa Velázquez
Los problemas de salud que han enfrentado Hailey y Justin Bieber mientras crían a su hijo

Los problemas de salud que han enfrentado Hailey y Justin Bieber mientras crían a su hijo

Getty Images

A casi dos años del nacimiento de su hijo, Jack Blues, Hailey y Justin Bieber han hablado con mayor apertura sobre las dificultades de salud que han enfrentado mientras se adaptan a la maternidad y la paternidad.

Lejos de la imagen de perfección que suele verse en redes sociales, ambos han compartido que este nuevo capítulo de sus vidas también ha implicado aprender a cuidar de su bienestar mientras crían a su bebé.

Los problemas de salud que han enfrentado Hailey y Justin Bieber mientras crían a su hijo

Jack Blues Bieber, el hijo de Justin y Hailey Bieber, nació el 22 de agosto de 2024 en el Centro Médico Cedars-Sinaí de Los Ángeles, California. No obstante, los retos de salud que hoy enfrenta la familia comenzaron mucho antes, ya que Justin había lidiado con diversos problemas médicos desde unos años antes del nacimiento de su hijo.

Enfermedad de Lyme

A principios de 2020, Justin Bieber reveló que padecía la enfermedad de Lyme, tras años de sufrir fatiga y otros síntomas sin explicación, finalmente recibió el diagnóstico; sin embargo, inicialmente fue diagnosticado erróneamente con trastorno bipolar, hasta que un médico descartó que padeciera esta condición.

Estoy comprometido a mejorar y comprometido a hacer lo que tenga que hacer, sea incómodo o no”, dijo el cantante en su docuserie “Justin Bieber Seasons”.

Mononucleosis

La enfermedad de Lyme no sería la única batalla a la que se enfrentaría Justin, pues durante la época en la que lucía físicamente mal y que generaba especulaciones sobre el uso de sustancias, el cantante fue diagnosticado con mononucleosis.

Yo tenía un caso grave de mononucleosis crónica que afectaba a mi piel, función cerebral, energía y salud general”, reveló Justin.

Síndrome de Ramsay Hunt

En 2022, Justin también reveló que le habían diagnosticado el síndrome de Ramsay Hunt, en un video, donde explicaba que este padecimiento puede causar parálisis facial parcial, razón por la que tuvo que cancelar su gira: “Como pueden ver, este ojo no parpadea. No puedo sonreír de este lado de la cara. Esta fosa nasal no se mueve. Así que tengo parálisis total en este lado de la cara”.

Los problemas de salud de Hailey Bieber

Justin no sería el único en pasar por constantes problemas de salud, su esposa Hailey también se llevó un susto en 2022 cuando le diagnosticaron un mini-ictus, un incidente que cambió por completo la forma en la que cuida de su salud.

Hablando en el podcast Therapuss de Jake Shane a principios de este año, dijo: “Hace un par de años, tuve una situación médica muy grave. Tuve un mini ictus”, explicó.

Luego descubrí que tenía un defecto cardíaco con el que nací, así que tuve que operarme, lo cual suena muy loco, y estuve entrando y saliendo del hospital ese mismo día”.

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