Justin Bieber rompe el silencio sobre su salud mental

Justin Bieber ha preocupado a sus seguidores con su última publicación en Instagram donde se sinceró sobre lo que ha estado pensando.

“Cuando era pequeño me enseñaron a no odiar, pero eso me ha hecho sentir que no tenía permitido tenerlo, así que no le dije a nadie que lo había tenido. Me hacía sentir como si estuviera ahogando, como si no fuera seguro reconocerlo”.

“Creo que solo podemos dejar ir el odio reconociendo primero que está ahí. ¿Cómo no sentir odio por todo el dolor que hemos experimentado?”.

Las palabras de reflexión de Justin Bieber llegan días después de que el cantante se sincerara sobre las dudas que rondaban sus pensamientos, confesando que, a pesar de que su innegable éxito en la música, sentía que era un “fraude”, debido al síndrome del impostor.

Bieber añadió que frecuentemente se siente “inepto” y “no calificado”, para su éxito. “Si alguna vez te sientes como un impostor, bienvenido al club”, señaló.

“Desde siempre me han dicho ¡Guau Justin, te lo mereces!’ y yo, personalmente, siempre me he sentido indigno, como un fraude”, admitió el pasado 13 de marzo.

“Si supieran lo que pienso.. lo crítico que soy, lo egoísta que soy, no me dirían esto”, dijo el famoso.

El cantante ha hablado de los desafíos de la fama, incluyendo problemas de abuso de sustancias y depresión, los cuales han afectado su vida personal y sus relaciones.

Justin Bieber de 31 años compartió que, a pesar del éxito en su carrera musical batalla con el fenómeno psicológico que se manifiesta con fuertes inseguridades y el sentimiento de no merecer los logros.

De acuerdo con la Biblioteca Nacional de Medicina del Centro Nacional de Información Biotecnológica de Estados Unidos, el síndrome se describe como la inseguridad en el intelecto, las habilidades o los logros en personas con un alto rendimiento.