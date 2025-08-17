El misterioso hombre con el que Belinda celebró su cumpleaños 36

Belinda tuvo un cumpleaños diferente, ya que en esta ocasión para celebrar sus 36 años celebró en Disney con una compañía especial. En redes sociales comenzó a circular una imagen donde aparece la famosa con el político José Luis García Parra, quien se rumorea es su pareja, aunque esto no ha sido confirmado.

La artista festejó su cumpleaños a lo grande en medio de la gran etapa que atraviesa en lo personal y personal, ya que recientemente estrenó su disco “Indómita”, y su participación en la serie Mentiras tuvo un gran éxito, además de que próximamente volverá al teatro con el musical de la serie.

Belinda se ha caracterizado por ser reservada en su vida sentimental, tras el escándalo mediático ocurrido en el pasado por su relación con Nodal.

Ahora, la famosa es relacionada con el político poblano, luego de que se especulara que tenía una relación con Gonzalo Hevia Baillères.

La intérprete de “Cactus”, decidió visitar Disneyland, uno de sus lugares favoritos donde disfrutó de las atracciones que ofrece el lugar rodeado de entrañables personajes de Mickey Mouse y sus amigos.

Además de estar acompañada por su mamá, la cantante fue captada junto a José Luis, y juntos posaron sonrientes junto a los icónicos personajes de Disney.

Incluso no es la primera vez que Belinda se ha dejado ver con este político, ya que también fueron captados juntos en Oaxaca en febrero pasado.

En la actualidad, José Luis García Parra es coordinador de gabinete del Gobierno de Puebla y diputado local del mismo estado. Es egresado en Comercio Exterior por la Universidad Madero y Maestro en Gobernanza y Globalización por la UDLAP.

Para evitar especulaciones sobre el viaje que hizo con Belinda, José Luis presentó un documento que muestra el permiso de sus vacaciones. Además, declaró que los viajes fueron realizados con recursos propios.