Ángela Aguilar recibe premio y hace sorprendente declaración

Ángela Aguilar recibió un premio en Miami en reconocimiento a su labor como compositora, durante una ceremonia organizada por el Salón de la Fama de Compositores Latinos. En su discurso, la intérprete expresó, “recibo este reconocimiento con el corazón lleno de gratitud. Siento que muchas veces se trata de hacer las cosas con miedo pero no dejar de hacerlas y estar ahorita en este punto de mi vida en un cuarto lleno de gente me da mucho miedo”, manifestó al recibir el galardón en la gala que reunió a destacados representantes de la industria musical.

La hija de Pepe Aguilar habló de la presión que implica crecer bajo la atención pública, más aún siendo mujer. “Como mujeres en la industria sabemos que cada logro cuesta el doble y cada error pesa el triple. Apoyarnos no debería ser una excepción sino una costumbre. Gracias a todos los que me han apoyado en este tiempo tan difícil”. No obstante, refirió que la música la ha salvado de las batallas personales que ha enfrentado. “Este premio dedicado a la composición significa mucho para mí, escribir canciones ha sido mi manera de entender lo que vivo aún incluso cuando las palabras habladas ya no me hacen sentido. Cuando escribo siento que me salva. Escribir me ha salvado más de una vez y por eso agradezco tanto este reconocimiento”.

La famosa añadió, “por eso también agradezco lo que representa, que es la oportunidad de transferir el dolor al arte. Una oportunidad que tengo hoy con este premio, que sé que todavía me falta mucho”.