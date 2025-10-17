Rosalía reveló el sonido de su nuevo disco de una forma creativa

Rosalía ha vuelto a innovar, esta vez no con un videoclip ni con un fragmento en redes sociales, sino con una partitura. La artista publicó un enigmático documento titulado Berghain, sin pistas adicionales.

Para quienes no leen música, el gesto parecía incomprensible, pero rápidamente surgieron fans y músicos que comenzaron a interpretarla y compartir el resultado en redes.

El misterio detrás de Berghain

El nombre elegido no es casual: Berghain es el club techno más icónico de Berlín y del mundo. Conocido por su exclusividad y por ser un templo de la música electrónica, muchos creen que este podría ser el guiño más claro hacia la dirección sonora de su nuevo álbum: beats potentes, atmósferas intensas y una inmersión en el universo techno.

¿Música clásica?

La revelación no surge de la nada. En junio, Rosalía ya había compartido imágenes con notas musicales, insinuando que la partitura sería parte de su estrategia. Ahora, la artista suma también imágenes promocionales en Madrid que refuerzan el concepto de este nuevo material.

Poco antes de desactivar su cuenta de X, Rosalía publicó la palabra: Lux —palabra latina que significa “luz”— y cambió su foto de perfil a lo que parece un destello de luz para acompañar el anuncio.

Por ahora, todo son teorías. La mezcla de partituras clásicas, referencias al clubbing europeo y el título cargado de simbolismo apuntan a un trabajo conceptual que podría abrir una nueva etapa creativa en la carrera de Rosalía.

Los fans tocan música clásica

Lo mejor de su campaña de marketing fue ver las interpretaciones musicales de los fans llevadas a instrumentos de música clásica. Con videos increíbles de cientos de personas interpretando la partitura.

Y aunque no hay fecha exacta de lanzamiento, la propia Rosalía adelantó con un guiño: “Prontito, si Dios quiere”. Todo indica que ese momento está mucho más cerca de lo que pensamos.