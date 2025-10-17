Suscríbete
Entretenimiento

Rosalía reveló el sonido de su nuevo disco de una forma creativa

Rosalía presentó el sonido de su nuevo disco de una manera tan original que obligó a los fans a descifrar música, ahora TikTok se llena de música clásica

October 17, 2025 • 
Tania Franco
Rosalía reveló el sonido de su nuevo disco como nunca antes

Marc Piasecki/WireImage

Rosalía ha vuelto a innovar, esta vez no con un videoclip ni con un fragmento en redes sociales, sino con una partitura. La artista publicó un enigmático documento titulado Berghain, sin pistas adicionales.
Para quienes no leen música, el gesto parecía incomprensible, pero rápidamente surgieron fans y músicos que comenzaron a interpretarla y compartir el resultado en redes.

El misterio detrás de Berghain

El nombre elegido no es casual: Berghain es el club techno más icónico de Berlín y del mundo. Conocido por su exclusividad y por ser un templo de la música electrónica, muchos creen que este podría ser el guiño más claro hacia la dirección sonora de su nuevo álbum: beats potentes, atmósferas intensas y una inmersión en el universo techno.

Pistas del nuevo disco de Rosalía - Berghain Berlín

Getty Images.

¿Música clásica?

La revelación no surge de la nada. En junio, Rosalía ya había compartido imágenes con notas musicales, insinuando que la partitura sería parte de su estrategia. Ahora, la artista suma también imágenes promocionales en Madrid que refuerzan el concepto de este nuevo material.

Poco antes de desactivar su cuenta de X, Rosalía publicó la palabra: Lux —palabra latina que significa “luz”— y cambió su foto de perfil a lo que parece un destello de luz para acompañar el anuncio.

Por ahora, todo son teorías. La mezcla de partituras clásicas, referencias al clubbing europeo y el título cargado de simbolismo apuntan a un trabajo conceptual que podría abrir una nueva etapa creativa en la carrera de Rosalía.

Los fans tocan música clásica

Lo mejor de su campaña de marketing fue ver las interpretaciones musicales de los fans llevadas a instrumentos de música clásica. Con videos increíbles de cientos de personas interpretando la partitura.

@lxdovico

I couldn’t believe my eyes when I saw this music sheet @La Rosalia I didn’t study it well enough but I had to try it #berghain #rosalia #flute

♬ Rosalía Berghain Flute Cover - Ludo

Y aunque no hay fecha exacta de lanzamiento, la propia Rosalía adelantó con un guiño: “Prontito, si Dios quiere”. Todo indica que ese momento está mucho más cerca de lo que pensamos.

Rosalía
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
Más contenido como este
The Chosen rompe récords
Entretenimiento
La serie que rompió récords Guinness en streaming y conquistó al mundo
October 16, 2025
 · 
Tania Franco
Kim Kardashian revela los episodios bipolares de Kanye West
Entretenimiento
“Le regalaba mis autos a sus amigos”, Kim habla de los episodios bipolares de Kanye West
October 16, 2025
 · 
Tania Franco
pandora-entrevista-caras.jpg
Entretenimiento
Pandora recibirá Premio Especial en los Latin Grammy 2025
October 16, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
itati-cantoral-hija-papa-de-su-hija.jpeg
Entretenimiento
Itatí Cantoral confiesa que no recibe pensión del papá de su hija
October 16, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
tom-cruise-ana-de-armas-terminan-su-relacion.jpg
Entretenimiento
Tom Cruise y Ana de Armas habrían terminado su romance tras nueve meses
Los actores supuestamente decidieron tomar caminos separados tras darse cuenta de que “la chispa se ha apagado entre ellos”
October 16, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
paris-jackson-recibe-dinero-de-fortuna-de-su-padre-michael-jackson.jpg
Entretenimiento
Paris Jackson recibió millones de dólares de la fortuna de su padre Michael Jackson
Hace unos meses, la modelo había denunciado “malos manejos” de los abogados que administran el patrimonio de su padre
October 16, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
diane-keaton-actriz-de-que-murio.jpeg
Entretenimiento
Familia de Diane Keaton revela la causa de muerte de la actriz
La familia de la reconocida actriz rompió el silencio y confirmó que la legendaria actriz falleció a los 79 años por una enfermedad que se agravó de forma inesperada
October 16, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
La transformación de Lindsay Lohan
Entretenimiento
El misterio del rejuvenecimiento en Hollywood, los artistas que se ven más jóvenes que nunca
Entre cirugías, rumores y especulaciones, celebridades como Bradley Cooper, Anne Hathaway y Kris Jenner lucen como si hubieran encontrado la fuente de la juventud
October 15, 2025
 · 
Tania Franco
Sergio-Mayer-Mori-natalia-subtil.jpg
Entretenimiento
Sergio Mayer Mori compara su relación con Natália Subtil con caso Sasha Sokol y Luis de Llano
El hijo de Sergio Mayer y Bárbara Mori volvió a hablar de su relación con la madre de su hija Mila y comparó su experiencia con un caso que marcó un precedente legal en México
October 15, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez