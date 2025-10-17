Suscríbete
Diane Keaton dejó millonaria herencia a su perrita Reggie

La actriz planeó un gran fideicomiso para asegurar el bienestar de su fiel compañera, su perrita golden retriever

October 17, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
diane-keaton-perrita.jpeg

Tras la muerte de la icónica actriz Diane Keaton a los 79 años, se dio a conocer que era una gran amante de los animales, por lo que rescató a una perrita a quien llamó Reggie.

La actriz habría dejado 5 millones de dólares en fideicomiso para el cuidado de su perrita, según informó un medio británico que habló con una amiga de la actriz.

De acuerdo con Rob Shuter, Diane dejó esta cuantiosa suma para ser destinada al cuidado de la perrita que la acompañó hasta el final de sus días. “Reggie era su mundo, Diane solía bromear diciendo que sus grandes amores eran sus hijos, Al Pacino, la arquitectura y el perro”, contó la amiga de la actriz.

El fideicomiso que dejó Keaton para Reggie será para que tenga una casa propia y los cuidados dignos durante el resto de su vida. Además, Diane dejó dicho en su última voluntad será que parte del dinero sea donado a organizaciones que se dediquen al cuidado de los animales. “Quería que Reggie viviera con la misma dignidad y humor que ella”, añadió la fuente.

La actriz buscó asegurar el bienestar de su querida y fiel compañera, quien tras la muerte de Diane no quedará desprotegida gracias al fideicomiso que dejó la famosa.

Diane Keaton era una gran defensora de los animales. Durante su vida colaboró con varias organizaciones protectoras de animales que trabajan por rescatar y mejorar la vida de perros y gatos.

Diane Keaton
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
