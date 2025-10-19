Suscríbete
Roban joyas históricas de Napoleón y la emperatriz Josefina en el Museo de Louvre

El museo más famoso de París cerró sus puertas tras un asalto que dejó al descubierto la vulnerabilidad de una de las colecciones más valiosas de Francia

October 19, 2025 • 
Tania Franco
Remon Haazen/Getty Images

El Museo del Louvre, ícono cultural y artístico de Francia, vivió este domingo 19 de octubre de 2025 uno de los episodios más alarmantes de su historia reciente. Poco después de abrir sus puertas al público, el recinto fue escenario de un robo millonario que obligó a su cierre temporal, según confirmó la ministra de Cultura, Rachida Dati, a través de la red social X.

De acuerdo con reportes iniciales, los delincuentes lograron sustraer piezas de joyería histórica pertenecientes a Napoleón Bonaparte y a la emperatriz Josefina, cuyo valor se estima en millones de libras esterlinas. La magnitud del botín hace que el robo sea considerado ya como uno de los más significativos en la historia del museo.

NurPhoto/NurPhoto via Getty Images

¿Cómo ocurrió el robo?

Medios franceses informaron que al menos tres hombres enmascarados habrían ingresado al Apollo Gallery, un espacio que resguarda parte de las joyas de la corona francesa. Se presume que utilizaron un montacargas en reparación para acceder a la zona restringida, forzaron ventanas y emplearon herramientas como sierras eléctricas para completar el asalto.

Marc DEVILLE/Gamma-Rapho via Getty Images

El golpe, calculan las autoridades, duró apenas siete minutos. Los ladrones escaparon en scooters, aunque uno de los objetos robados fue hallado cerca del museo, aparentemente caído durante la huida.

George Konig/Getty Images

La policía francesa mantiene un amplio operativo en torno al Louvre. Una escalera colocada en el lado sureste del edificio se ha convertido en un punto clave de la investigación. Mientras tanto, expertos en patrimonio y seguridad trabajan para determinar con exactitud qué piezas fueron robadas y su impacto cultural.

Kiran Ridley/Getty Images

El robo no solo representa una pérdida material millonaria, sino también un atentado contra el patrimonio histórico y artístico de Francia. Las joyas de Napoleón y Josefina forman parte de la memoria cultural europea y su desaparición genera alarma en la comunidad internacional.

Por ahora, el Louvre permanece cerrado y el caso sigue bajo investigación, con la esperanza de recuperar lo antes posible estas piezas de valor incalculable.

