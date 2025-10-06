Yucatán deslumbra en la capital con elegancia, cultura y tradición

En un evento donde la cultura se entrelazó con la elegancia y la presencia de destacadas personalidades, se dio inicio a la Semana de Yucatán en México 2025, que se llevará a cabo del 3 al 12 de octubre en el majestuoso Palacio de los Deportes.
La ceremonia de inauguración fue presidida por el Gobernador del Estado, el Maestro Joaquín Díaz Mena, quien compartió un emotivo mensaje sobre la riqueza cultural, gastronómica y turística de Yucatán. El evento protocolario continuó con un deslumbrante espectáculo a cargo de la Orquesta Típica de Yukalpetén, cuyo talento y elegancia musical marcaron el tono del evento.
Entre los asistentes destacaron empresarios, figuras del ámbito político y social, tanto de Yucatán como de la Ciudad de México, como Josefina Rodriguez Zamora, Milo Barrera Novelo, Yahir Ocampo, Romel Pacheco, entre otros; quienes recorrieron con entusiasmo los diversos stands.
El recorrido se convirtió en un festín sensorial: desde exquisitos panuchos, tacos de cochinita pibil y marquesitas hasta fina artesanía, joyería típica y la promoción de joyas turísticas como Chichén Itzá, Uxmal, Valladolid, Celestún y la siempre elegante Mérida.
Esta semana promete una agenda repleta de espectáculos culturales, exhibiciones artísticas y muestras gastronómicas que nos transportan al corazón de la península. Sin duda, una cita imperdible para quienes buscan redescubrir México a través de la sofisticación de sus raíces.