Suscríbete
Arte y Cultura

Yucatán deslumbra en la capital con elegancia, cultura y tradición


Un día lleno de sabor, tradición y elegancia: así fue la inauguración de la Semana de Yucatán en México 2025.

October 06, 2025 • 
Caras
yucatan-deslumbra-en-la-capital-con-elegancia-cultura-y-tradicion.png

En un evento donde la cultura se entrelazó con la elegancia y la presencia de destacadas personalidades, se dio inicio a la Semana de Yucatán en México 2025, que se llevará a cabo del 3 al 12 de octubre en el majestuoso Palacio de los Deportes.

SEMANA DE YUCATÁN EN MÉXICO

Darío Flota Ocampo, Víctor López, Mtra. Wendy Méndez Naal, Mtro. Joaquín Díaz Mena, Milo Barrera Novelo, Emmanuel Cortez y Raúl Paz Noriega

La ceremonia de inauguración fue presidida por el Gobernador del Estado, el Maestro Joaquín Díaz Mena, quien compartió un emotivo mensaje sobre la riqueza cultural, gastronómica y turística de Yucatán. El evento protocolario continuó con un deslumbrante espectáculo a cargo de la Orquesta Típica de Yukalpetén, cuyo talento y elegancia musical marcaron el tono del evento.

SEMANA DE YUCATÁN EN MÉXICO

Orquesta Típica Yukalpetén

Entre los asistentes destacaron empresarios, figuras del ámbito político y social, tanto de Yucatán como de la Ciudad de México, como Josefina Rodriguez Zamora, Milo Barrera Novelo, Yahir Ocampo, Romel Pacheco, entre otros; quienes recorrieron con entusiasmo los diversos stands.

SEMANA DE YUCATÁN EN MÉXICO

Yahir Ocampo y Rommel Pacheco

El recorrido se convirtió en un festín sensorial: desde exquisitos panuchos, tacos de cochinita pibil y marquesitas hasta fina artesanía, joyería típica y la promoción de joyas turísticas como Chichén Itzá, Uxmal, Valladolid, Celestún y la siempre elegante Mérida.

SEMANA DE YUCATÁN EN MÉXICO

Esta semana promete una agenda repleta de espectáculos culturales, exhibiciones artísticas y muestras gastronómicas que nos transportan al corazón de la península. Sin duda, una cita imperdible para quienes buscan redescubrir México a través de la sofisticación de sus raíces.

SEMANA DE YUCATÁN EN MÉXICO

Enrique Puga, Milo Barrera Novelo y Carlos Puga

Caras
Más contenido como este
Frida Kahlo
Arte y Cultura
Nueva exposiciones temporales en museos de la CDMX y la apertura de un museo muy esperado
September 29, 2025
 · 
Tania Franco
2025_07_13_ABIERTO_HORIZONTAL (1).png
Arte y Cultura
El Abierto de Diseño CDMX 2025 llega al Bosque de Chapultepec con más de 100 creadores y 11 sedes
September 23, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
Palacio de Bellas Artes
Arte y Cultura
¿Por qué los museos de CDMX están cerrados?
September 11, 2025
 · 
Tania Franco
Luis Barragán - Galería Saenger
Arte y Cultura
Maria Svarbova convierte la arquitectura de Luis Barragán en una obra de arte
September 09, 2025
 · 
Tania Franco
Prima Facie - Regina Blandón
Arte y Cultura
¿Eres amante del drama? Estas obras de teatro en CDMX son para ti
Si te gusta el teatro y el drama, estas 3 puestas en escena te harán querer ir al teatro, con Regina Blandón de elenco, entre otros grandes actores mexicanos
September 08, 2025
 · 
Tania Franco
papa-leon-canoniza-a-carlo-acutis-santo.jpeg
Arte y Cultura
El papa León XIV canoniza a Carlos Acutis, el primer santo millennial
“El influencer de Dios” se convierte en el primer santo, fallecido en 2006 a los 15 años de edad
September 07, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
ciudad-de-mexico-brilla-en-la-agenda-climatica-global-con-mexico-por-el-clima.png
Arte y Cultura
México brilla en la agenda climática global con un evento sin precedentes
Con una visión global y un espíritu colectivo, la Ciudad de México se convierte en el epicentro de la acción climática rumbo a la COP30 en Brasil.
September 05, 2025
 · 
Caras
Mayra Hermosillo - Película Vainilla
Arte y Cultura
¡Orgullo mexicano en Venecia! Mayra Hermosillo, la única directora mexicana en competencia con Vainilla
La actriz y cineasta presentó su ópera prima en el Festival Internacional de Cine de Venecia 2025. De esto trata Vainilla: la película que la llevó a Italia
September 05, 2025
 · 
Tania Franco
Isaac Hernández y Aislinn Derbez
Arte y Cultura
Invitados de lujo en la alfombra roja de Despertares
El bailarín mexicano Isaac Hernández vivió una noche mágica al lado de Jessica Chastain en Soho House de la Ciudad de México
August 29, 2025
 · 
Tania Franco