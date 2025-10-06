Yucatán deslumbra en la capital con elegancia, cultura y tradición

En un evento donde la cultura se entrelazó con la elegancia y la presencia de destacadas personalidades, se dio inicio a la Semana de Yucatán en México 2025, que se llevará a cabo del 3 al 12 de octubre en el majestuoso Palacio de los Deportes.

Darío Flota Ocampo, Víctor López, Mtra. Wendy Méndez Naal, Mtro. Joaquín Díaz Mena, Milo Barrera Novelo, Emmanuel Cortez y Raúl Paz Noriega

La ceremonia de inauguración fue presidida por el Gobernador del Estado, el Maestro Joaquín Díaz Mena, quien compartió un emotivo mensaje sobre la riqueza cultural, gastronómica y turística de Yucatán. El evento protocolario continuó con un deslumbrante espectáculo a cargo de la Orquesta Típica de Yukalpetén, cuyo talento y elegancia musical marcaron el tono del evento.

Orquesta Típica Yukalpetén

Entre los asistentes destacaron empresarios, figuras del ámbito político y social, tanto de Yucatán como de la Ciudad de México, como Josefina Rodriguez Zamora, Milo Barrera Novelo, Yahir Ocampo, Romel Pacheco, entre otros; quienes recorrieron con entusiasmo los diversos stands.

Yahir Ocampo y Rommel Pacheco

El recorrido se convirtió en un festín sensorial: desde exquisitos panuchos, tacos de cochinita pibil y marquesitas hasta fina artesanía, joyería típica y la promoción de joyas turísticas como Chichén Itzá, Uxmal, Valladolid, Celestún y la siempre elegante Mérida.

Esta semana promete una agenda repleta de espectáculos culturales, exhibiciones artísticas y muestras gastronómicas que nos transportan al corazón de la península. Sin duda, una cita imperdible para quienes buscan redescubrir México a través de la sofisticación de sus raíces.