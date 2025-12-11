Este es el setlist de Bad Bunny en sus conciertos en CDMX

Este es el repertorio de las canciones que cantará Bad Bunny durante cada uno de sus conciertos en el Estadio GNP Seguros. Miles de fans han esperado con ansias estos shows que se realizan de manera consecutiva desde este 10 de diciembre. De acuerdo con Ticketmaster, los conciertos empiezan a las 9 de la noche y terminan antes de la media noche, a las 11:30 aproximadamente.

Las puertas abren desde las 4 de la tarde para facilitar el acceso de toda la gente que ingresa para ver al “Conejo malo”. En esta ocasión, Bad Bunny instaló una sorpresa que podrán disfrutar algunos de sus fans. Se trata de su casita, una estructura escenográfica idéntica a una casa puertorriqueña, con colores vivos y detalles tradicionales que funciona como segundo escenario del concierto.

En este espacio, Bad Bunny crea momentos íntimos, cantando cerca del público e interactúando con invitados, ofreciendo una experiencia única en la zona general B.

El setlist que el puertorriqueño interpreta son varios de sus más grandes éxitos de varios de sus álbumes como, “La mudanza”, “Callaíta”, “Baile inolvidable”, Tití me preguntó”, “Neverita”, “Si veo a tu mamá”, “Me porto bonito”, “Yo perreo sola”, “Safaera”, “Mónaco”, además de “Ojitos lindos”, “Dákiti”, “DTFM”, entre otras.