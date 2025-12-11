Suscríbete
Bad Bunny se cae en su primer concierto en CDMX durante su gira “DeBÍ TiRAR MáS FOToS Tour”

El cantante resbaló sobre una estructura del escenario durante su show en el Estadio GNP Seguros

Diciembre 11, 2025 • 
Tania Franco
Kevin Mazur/Kevin Mazur/Getty Images

Bad Bunny inició sus presentaciones en la Ciudad de México como parte de su gira DeBÍ TiRAR MáS FOToS Tour, y su primera fecha en el Estadio GNP Seguros rápidamente se volvió tendencia. Además de la energía del espectáculo, un incidente inesperado captó la atención de miles de fans dentro y fuera del recinto: una caída del artista en pleno escenario.

Mientras interpretaba uno de los temas del show, Benito caminaba sobre “La Casita”, una estructura escenográfica —en la sección General B— que forma parte esencial del set y que representa una casa típica puertorriqueña. Fue en ese momento cuando, según videos grabados por los asistentes, el cantante resbaló y cayó de espaldas, quedando por un instante al borde de la plataforma.

Benito se levantó casi de inmediato y continuó el concierto sin mostrar señales de lesión. Aunque la caída generó impacto en el momento y se viralizó rápidamente en redes sociales, Bad Bunny demostró aplomo y profesionalismo al recuperarse al instante y seguir con el espectáculo. La gira “DeBÍ TiRAR MáS FOToS” continúa con altas expectativas entre los fans mexicanos, que celebran que el incidente no pasó a mayores.

